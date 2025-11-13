Hãng hàng không Hàn Quốc nối lại đường bay Busan – Hà Nội

Máy bay của hãng hàng không Air Busan. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, các chuyến bay sẽ được thực hiện trong các ngày thứ Tư, thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần, khởi hành từ Sân bay quốc tế Gimhae lúc 20h30 (giờ địa phương, tức 18h30 theo giờ Việt Nam) và đến Sân bay Nội Bài lúc 23h30. Chiều về sẽ khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 0h40 và hạ cánh tại Sân bay quốc tế Gimhae lúc 7h05. Tổng thời gian bay khoảng 5 giờ. Hãng dự kiến sử dụng máy bay A321 NEO với quy mô 232 chỗ ngồi.

Nhân sự kiện nối lại đường bay, Air Busan cũng giới thiệu về Hà Nội nổi tiếng với những điểm đến được nhiều du khách yêu thích, nơi du khách có thể khám phá những ngôi chùa lịch sử và chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên tráng lệ.

Đặc biệt, Vịnh Hạ Long gần Hà Nội là một danh thắng nổi tiếng được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới, thu hút du khách khắp nơi đến chiêm ngưỡng những vách đá và phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Ngoài ra, Sapa, vốn được mệnh danh là “Thụy Sĩ của Việt Nam”, đang nhanh chóng trở thành một điểm du lịch nổi tiếng đối với người Hàn Quốc. Thông tin cho biết, gần đây cơ sở hạ tầng giao thông đến địa danh này đã cải thiện, biến Sapa thành một tuyến du lịch kết hợp với Hà Nội.

Air Busan từng khai thác đường bay thường lệ Busan – Hà Nội vào tháng 10/2018 nhưng đã phải tạm ngừng bay vào tháng 2/2020 do đại dịch COVID-19. Việc nối lại đường bay sau khoảng 6 năm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu du lịch kết hợp với các tuyến bay Việt Nam hiện có khác của Air Busan đến Đà Nẵng và Nha Trang.

Một lãnh đạo của Air Busan cho biết hiện tại, không có chuyến bay nào của các hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc khai thác tuyến này từ Sân bay Gimhae, vì vậy đây sẽ là một lựa chọn tiện lợi hơn cho người dân Hàn Quốc. Air Busan sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường sự tiện lợi khi du lịch cho người dân địa phương thông qua việc cung cấp đa dạng các đường bay.