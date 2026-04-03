Hành trình tại KMOU và ước mơ được cống hiến

Cổng trường KMOU

Là một sinh viên năm cuối tại Korea Maritime and Ocean University (KMOU - Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc), nhìn lại hành trình của mình, tôi nhận ra đây không đơn thuần chỉ là nơi học tập mà còn là một trải nghiệm khiến tôi thay đổi cả góc nhìn và định hướng tương lai của bản thân.

Những ngày đầu đặt chân đến Busan, thành phố cảng lớn nhất của Hàn Quốc nằm ở phía đông nam quốc gia này, tôi thực sự ấn tượng với vị trí đặc biệt của ngôi trường mà mình chuẩn bị bước chân vào. KMOU nằm trên một hòn đảo riêng, tách biệt khỏi sự ồn ào của thành phố. Mỗi buổi sáng đi học, tôi có thể nhìn thấy biển cả trải dài trước mắt, những con tàu ra vào cảng như một phần rất “sống” của bài học mà mình đang theo đuổi. Không gian ở đây vừa yên tĩnh để tập trung học tập, vừa mang lại cảm giác rất thực tế về ngành logistics và hàng hải - thứ mà trước đây tôi chỉ được học qua sách vở.

Nghe thuyết minh tại một cảng container quốc tế của Hàn Quốc.

Tôi bắt đầu hành trình này thông qua chương trình liên kết 2+2 giữa Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh (University of Transport Ho Chi Minh City) và KMOU. Hai năm đầu tại Việt Nam giúp tôi xây dựng nền tảng kiến thức, nhưng phải đến khi sang Hàn Quốc, tôi mới thực sự cảm nhận được sự khác biệt. Chương trình học 100% bằng tiếng Anh, với yêu cầu đầu vào IELTS 5.5, ban đầu là một thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, chính môi trường này đã giúp tôi cải thiện khả năng ngôn ngữ rất nhanh, đồng thời tự tin hơn khi làm việc trong môi trường quốc tế.

Được chạm vào thực tế của những gì từng học

Các môn học tại KMOU được thiết kế rất thực tế và bám sát ngành. Tôi được học về quản lý cảng, vận hành terminal, chuỗi cung ứng quốc tế, cũng như các kiến thức liên quan đến shipping và logistics toàn cầu. Điều tôi thích nhất là cách giảng dạy ở đây không chỉ dừng lại ở lý thuyết. Giảng viên thường đưa vào các case study thực tế, thảo luận nhóm, và yêu cầu sinh viên tự phân tích, đưa ra giải pháp như trong một doanh nghiệp thực thụ.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong quá trình học là các chuyến field trip. Chúng tôi đã có cơ hội tham quan các cảng lớn, trung tâm logistics và thậm chí là trực tiếp quan sát hoạt động của container terminal (cảng container). Những chuyến đi này giúp tôi hiểu rõ hơn về cách một hệ thống vận hành ngoài đời thực - từ quy trình xử lý container, quản lý tàu, cho đến cách tối ưu hóa dòng chảy hàng hóa. Đó là những kiến thức mà tôi nghĩ khó có thể học được nếu chỉ ngồi trong lớp.

Những con tàu to lớn, hiện đại mà sinh viên được tiếp cận qua thực tế đã tiếp lửa đam mê học tập.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của trường cũng là một điểm cộng rất lớn. KMOU có các phòng mô phỏng hiện đại, nơi sinh viên có thể trải nghiệm điều khiển tàu hoặc vận hành hệ thống logistics trong môi trường giả lập. Điều này giúp chúng tôi không bị bỡ ngỡ khi tiếp cận với công việc thực tế sau này.

Tuy nhiên, điều khiến tôi trăn trở nhiều nhất khi sắp tốt nghiệp không chỉ dừng lại ở câu hỏi mình sẽ làm việc ở đâu, mà quan trọng hơn là mình có thể đóng góp được gì. Sau quãng thời gian học tập và trải nghiệm tại Korea Maritime and Ocean University, tôi nhận ra rằng giá trị lớn nhất mà mình mang theo không chỉ là kiến thức chuyên môn, mà còn là tư duy vận hành hiện đại và góc nhìn quốc tế về ngành hàng hải. Chính vì vậy, mong muốn lớn nhất của tôi là được quay trở về Việt Nam, áp dụng những gì đã học ngõ hầu góp phần phát triển ngành cảng biển và logistics của đất nước.

Một góc KMOU.

Tôi tin rằng, trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào thương mại toàn cầu, ngành cảng biển và logistics sẽ đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Với nền tảng được đào tạo tại một môi trường chuyên sâu như KMOU, tôi hy vọng mình sẽ được tạo cơ hội để có thể góp phần cải thiện hiệu quả vận hành tại các cảng biển, từ việc tối ưu hóa quy trình xử lý container, giảm thời gian chờ tàu, cho đến việc ứng dụng công nghệ và tự động hóa vào quản lý. Hơn thế nữa, tôi mong muốn trở thành một phần của thế hệ trẻ mang tư duy mới, giúp kết nối những tiêu chuẩn quốc tế với thực tiễn tại Việt Nam, từ đó tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho ngành, cũng là để được góp sức chung tay đưa đất nước chạm đến mục tiêu phồn vinh, thịnh vượng.