Thăm Dongwon Global Terminal - cảng container hiện đại nhất Hàn Quốc

Một góc Dongwon Global Terminal

Khởi hành từ trường vào buổi sáng sớm bằng xe bus, không khí trên xe rất sôi động, chúng tôi ai cũng háo hức vì đây không chỉ là một chuyến đi thực tế mà còn là cơ hội để tận mắt quan sát, cảm nhận và “tiêu hóa” những kiến thức đã học trên lớp. Giáo sư hướng dẫn đã chuẩn bị sẵn một số câu hỏi để chúng tôi thảo luận và trả lời trong suốt chuyến đi, khiến hành trình trở nên vừa thú vị vừa đậm tính học thuật.

Sau chừng 1 tiếng đồng hồ kể từ lúc khởi hành thì chúng tôi đến nơi. Cả lớp được dẫn lên đại sảnh chính, tại đây chúng tôi được nghe một bài thuyết trình giới thiệu tổng quan về Dongwon Terminal. Không gian hiện đại, chuyên nghiệp khiến ai cũng tập trung theo dõi.

Điều đặc biệt xảy ra ngay sau đó: Những tấm rèm lớn xung quanh hội trường từ từ được hạ xuống và trước mắt chúng tôi mở ra một khung cảnh toàn diện của terminal. Tất cả như “bừng sáng” - từ những cần cẩu khổng lồ, bãi container rộng lớn cho đến các phương tiện vận hành liên tục. Khoảnh khắc ấy thực sự khiến tôi choáng ngợp, vì lần đầu tiên được tận thấy toàn cảnh một cảng container hiện đại ở khoảng cách gần như vậy.

Nghe thuyết minh giới thiệu về cảng

Tiếp đó, chúng tôi được tiến vào khu sảnh lưu trữ, nơi trưng bày các mô hình về máy móc và công nghệ được áp dụng trong terminal. Tại đây, chúng tôi có thể quan sát rõ hơn về cách hoạt động của các thiết bị như cần cẩu tự động hay xe vận chuyển không người lái. Tuy nhiên, thứ khiến tôi ấn tượng nhất lại là một mô hình con thuyền ánh vàng kim loại thật đẹp, theo giới thiệu nó là món quà được bác Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng khi bác đến thăm cảng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc dịp trung tuần tháng 8/2025. Món quà không chỉ mang ý nghĩa về mặt giá trị mà còn thể hiện mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực hàng hải và logistics hiện tại cũng như trong tương lai.

Quay trở lại với hoạt động chính, chúng tôi tiếp tục tham quan khu vực vận hành thực tế của terminal. Trước mắt chúng tôi là một khung cảnh vô cùng ấn tượng: Những cần cẩu khổng lồ vươn cao bên bến cảng, hàng ngàn container được sắp xếp ngay ngắn và các phương tiện di chuyển một cách trật tự, chính xác. Điều đặc biệt là nhiều phương tiện trong số đó hoàn toàn không có người điều khiển. Qua phần giới thiệu, chúng tôi được biết terminal này áp dụng công nghệ tự động hóa tiên tiến như AGV (xe tự hành), ARMGC (cẩu bãi tự động) và hệ thống TOS giúp quản lý toàn bộ hoạt động một cách thông minh. Giáo sư hướng dẫn đã yêu cầu chúng tôi quan sát và trả lời câu hỏi: “Tại sao tự động hóa lại quan trọng đối với một cảng container hiện đại?”. Thông qua thực tế, tôi nhận ra rằng, tự động hóa giúp tăng tốc độ xử lý hàng hóa, giảm sai sót và tiết kiệm chi phí nhân công.

Hạ tầng và tính năng tự động hóa của Dongwon Global Terminal gây ấn tượng mạnh

Ngoài công nghệ, cơ sở hạ tầng của Dongwon Terminal cũng khiến chúng tôi ấn tượng mạnh. Bến cảng dài, bãi container rộng lớn và hệ thống giao thông nội bộ được thiết kế cực kỳ khoa học, giúp tối ưu hóa luồng di chuyển hàng hóa. Một câu hỏi khác được đặt ra là: “Những yếu tố nào giúp terminal này trở thành một '‘green port’?”. Quan sát thực tế, chúng tôi thấy nhiều thiết bị sử dụng điện thay vì nhiên liệu hóa thạch, cùng với hệ thống giảm phát thải, cho thấy định hướng phát triển bền vững của cảng.

Khi so sánh với các terminal ở Việt Nam như Cái Mép - Thị Vải hay Cát Lái, tôi nhận ra rằng dù Việt Nam có lợi thế về vị trí và đang phát triển nhanh, nhưng mức độ tự động hóa và đồng bộ công nghệ vẫn chưa cao bằng. Điều này cũng là một trong những nội dung thảo luận trên xe bus khi chúng tôi quay về. Nhiều bạn cho rằng, các cảng Việt Nam cần đầu tư mạnh hơn vào công nghệ tự động, hệ thống quản lý thông minh và phát triển cảng xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh. Huế quê hương tôi cũng có cảng nước sâu Chân Mây, là một cảng biển trẻ, đang trên lộ trình đầu tư. Chân Mây hình thành và phát triển sau, theo tôi cũng có cái ưu thế của mình, bởi có thể tham khảo, học tập thành tựu của Dongwon Global Terminal theo hướng “đi tắt đón đầu” trong lựa chọn công nghệ mà bạn đã áp dụng trong tự động hóa và xanh hóa - xu hướng không thể khác cho sự phát triển của một cảng biển hiện đại.

Quà tặng của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân chuyến thăm đến Dongwon Global Terminal năm 2025

Kết thúc chuyến đi, chúng tôi học được nhiều kiến thức thực tế đồng thời còn có cái nhìn rõ ràng hơn về sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn. Chuyến field trip đến Dongwon Terminal do vậy không chỉ là một trải nghiệm đáng nhớ mà còn giúp tôi hiểu sâu hơn về tương lai của ngành logistics, đồng thời nhận ra những hướng cải thiện cần thiết cho hệ thống cảng tại Việt Nam - nơi mà chúng tôi hy vọng sẽ được mang những kiến thức thu nhận được ở xứ sở Kim Chi để phục vụ cho nước nhà thân yêu của mình…