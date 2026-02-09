Cơ quan hàng hải Liên hợp quốc họp khẩn về vấn đề vận tải biển

Tàu chở khí hóa lỏng Nanda Devi cập cảng Vadinar, bang Gujarat, Ấn Độ, sau khi di chuyển qua eo biển Hormuz ngày 17/3/2026. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu khai mạc cuộc họp tại London (Anh), Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez cho biết các vấn đề địa chính trị đang thử thách giới hạn của ngành vận tải biển.

Ông nhấn mạnh mỗi khi ngành vận tải biển "bị sử dụng như thiệt hại ngoài ý muốn" trong các cuộc xung đột, cả thế giới đều bị ảnh hưởng tiêu cực. Ông kêu gọi các thành viên tập trung vào "các biện pháp thiết thực" để giải quyết vấn đề.

Trong các phát biểu tại cuộc họp, các quốc gia vùng Vịnh lên án tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz, nơi thường xuyên vận chuyển 1/5 lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Anh, Pháp, Đức và nhiều quốc gia khác đã kêu gọi IMO thông qua tuyên bố lên án các cuộc tấn công vào tàu thương mại và thủy thủ, cũng như cơ sở hạ tầng hàng hải dân sự.

Riêng biệt, Nhật Bản, Panama, Singapore và Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) đã kêu gọi IMO giúp "thiết lập một khuôn khổ cho phép sơ tán an toàn các thủy thủ và tàu thuyền bị mắc kẹt ở Vịnh". Trong khi đó, các tổ chức trong ngành hàng hải đã đưa ra yêu cầu về một "phương pháp tiếp cận quốc tế phối hợp đối với an ninh" đồng thời kêu gọi "phải tính đến phúc lợi của các thủy thủ".

Cuộc họp kéo dài 2 ngày - dành cho tất cả 176 quốc gia thành viên cũng như hàng chục tổ chức phi chính phủ và các cơ quan hàng hải tham gia thảo luận về các nỗ lực nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng hiện nay.

Dự kiến vào ngày 19/3, hội đồng 40 thành viên của IMO có thể bỏ phiếu về một số nghị quyết, bao gồm một sáng kiến nhằm thiết lập một hành lang hàng hải an toàn để cho phép sơ tán các thủy thủ và tàu bị mắc kẹt ở Vịnh Persian. Tuy nhiên, dù được thông qua, các nghị quyết vẫn không mang tính ràng buộc pháp lý.

Các cuộc tấn công và trả đũa giữa Israel, Mỹ và Iran đang làm tê liệt hoạt động vận tải thương mại trong và gần eo biển Hormuz. Theo thông tin mới nhất từ IMO, khoảng 20.000 thủy thủ bị mắc kẹt trên khoảng 3.200 tàu ở phía Tây điểm nghẽn hàng hải quan trọng này. Trong khi đó, theo UK Maritime Trade Operations (UKMTO), một tổ chức giám sát hải quân, ít nhất 21 tàu đã bị tấn công, bị nhắm mục tiêu hoặc bị báo cáo tấn công kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ngày 28/2.

Tình trạng phong tỏa eo biển nối Vịnh Persian với Vịnh Oman và Biển Arập này đã khiến nguồn cung dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu cũng như nhiều loại hàng hóa quan trọng phục vụ sản xuất khác bị đứt đoạn, khiến giá cả tăng vọt và gây hoang mang cho thị trường.

https://nhandan.vn/co-quan-hang-hai-lien-hop-quoc-hop-khan-ve-van-de-van-tai-bien-post949364.html