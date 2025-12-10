Các kiến trúc sư AI được vinh danh là 'Nhân vật của Năm'

Hai trang bìa tạp chí Time được công bố hôm 11/12. Ảnh: Time

Trong mục thư gửi độc giả, Tổng biên tập tạp chí Time, ông Sam Jacobs viết: "Nhân vật của Năm là một cách mạnh mẽ để thu hút sự chú ý của thế giới vào những người đã định hình cuộc sống của chúng ta. Năm nay, không ai có tầm ảnh hưởng lớn hơn những cá nhân đã hình dung, thiết kế và xây dựng AI”.

Ông Jacobs mô tả các kiến trúc sư AI là những người "khiến nhân loại kinh ngạc và lo lắng" và "đang thay đổi hiện tại và vượt lên trên những điều có thể".

Ấn phẩm "Nhân vật của Năm" 2025 có bài viết trang bìa khám phá cách AI đã thay đổi thế giới trong năm qua, theo những cách mới và "đôi khi đáng sợ". Bài viết bao gồm các cuộc phỏng vấn với Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang, với những chip bán dẫn đang thúc đẩy sự bùng nổ của AI, và các nhà đầu tư AI như Giám đốc điều hành SoftBank, ông Masayoshi Son.

Time là một trong nhiều hãng truyền thông đang hợp tác với các công ty AI để cấp phép nội dung và phát triển các công cụ mới. Tháng 6/2024, tạp chí này đã ký một thỏa thuận nội dung nhiều năm với OpenAI, cho phép nhà sản xuất ChatGPT truy cập vào kho lưu trữ tin tức của họ. Để trả lời các câu hỏi của người dùng, chatbot sẽ trích dẫn và liên kết trở lại nguồn trên Time.com.

Năm 2024, ông Donald Trump, khi đó là Tổng thống đắc cử Mỹ, đã được Time chọn là “Nhân vật của Năm”, lần thứ hai sau lần vinh danh năm 2016.