Khám phá The Sculptura và The Regency - Phong cách sống thượng lưu bên Hồ Bán nguyệt

The Sculptura - tác phẩm kiến trúc nghệ thuật

The Sculptura là một tuyệt tác kiến trúc được thiết kế để tôn vinh vẻ đẹp nghệ thuật và sự tinh tế. Lấy cảm hứng từ những đường nét điêu khắc mềm mại, dự án này không chỉ là nơi để ở mà còn là một tác phẩm nghệ thuật sống động, hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ.

Thiết kế độc đáo, đậm chất nghệ thuật

Mỗi căn hộ tại The Sculptura được thiết kế như một “biệt thự trên không” với không gian mở, tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn panorama. Các chi tiết kiến trúc được chăm chút tỉ mỉ, từ những đường cong tinh tế của mặt tiền đến nội thất sang trọng bên trong. Sử dụng vật liệu cao cấp và các gam màu trung tính kết hợp với gỗ tự nhiên, The Sculptura mang đến cảm giác ấm áp nhưng không kém phần hiện đại, đáp ứng gu thẩm mỹ của những cư dân thượng lưu.

Không gian sống chuẩn wellness

The Sculptura không chỉ tập trung vào kiến trúc mà còn hướng đến phong cách sống wellness – chú trọng nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Các căn hộ được bố trí để tận dụng tối đa gió trời và ánh sáng tự nhiên, tạo nên không gian sống trong lành và thư thái. Bên cạnh đó, dự án tích hợp các tiện ích nội khu đẳng cấp như hồ bơi vô cực, phòng gym hiện đại, khu vườn thiền và không gian xanh bao quanh, giúp cư dân tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc bận rộn.

Vị trí kết nối tiện nghi đỉnh cao

Nằm trong khu Cảnh đồi Phú Mỹ Hưng, The Sculptura sở hữu vị trí chiến lược với bán kính 400m kết nối đến các tiện ích hàng đầu như Trung tâm Thương mại Crescent Mall, bệnh viện FV, trường ĐH Fulbright và khu nghệ thuật quốc tế Art Center. Cư dân chỉ cần vài bước chân để tiếp cận các dịch vụ giải trí, giáo dục và y tế đẳng cấp, mang đến sự tiện nghi tối đa.

The Regency - Phong cách sống thượng lưu “kế sông, cận thủy”

The Regency là một dự án căn hộ siêu sang khác của Phú Mỹ Hưng, là biểu tượng của sự thịnh vượng và đẳng cấp. Tọa lạc tại lô đất CR5, mặt tiền đường Tôn Dật Tiên, ngay cạnh Hồ Bán nguyệt, The Regency không chỉ mang đến không gian sống xa hoa mà còn là lời khẳng định cho phong cách sống thượng lưu, nơi thiên nhiên và hiện đại giao thoa.

Vị trí kim cương bên Hồ Bán nguyệt

The Regency sở hữu vị trí “kim cương” hiếm có, được ví như trái tim của khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Với tầm nhìn panorama bao quát Hồ Bán nguyệt, sông cảnh quan và công viên xanh mát, mỗi căn hộ tại đây mang lại cảm giác như sống giữa một bức tranh thiên nhiên sống động. Vị trí đắc địa này không chỉ đảm bảo giá trị bất động sản tăng trưởng bền vững mà còn mang đến môi trường sống gần gũi với thiên nhiên, giúp cư dân tận hưởng sự thư thái và cân bằng.

Kiến trúc hiện đại và tinh tế

Được thiết kế bởi Handel Architects – đơn vị thiết kế danh tiếng đến từ Mỹ, The Regency là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc hiện đại và phong cách sống xanh. Với mật độ xây dựng thấp (49.6%), dự án gồm hai tòa tháp cao 24 và 18 tầng, cung cấp chỉ 221 căn hộ và 12 shophouse, đảm bảo sự riêng tư và độc quyền cho cư dân. Mỗi căn hộ được thiết kế với cửa sổ kính từ trần đến sàn, ban công rộng lớn và không gian mở, giúp tối ưu hóa tầm nhìn và sự thông thoáng.

Tiện ích đẳng cấp quốc tế

The Regency mang đến hệ thống tiện ích 5 sao, từ hồ bơi tràn bờ, khu vui chơi trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng đến các tiểu cảnh xanh mát. Đặc biệt, dự án nằm gần Cầu Ánh sao – một biểu tượng của Phú Mỹ Hưng, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa và nghệ thuật quy mô lớn. Cư dân The Regency có thể dễ dàng tận hưởng những buổi dạo chơi bên hồ, thưởng thức ẩm thực tại các nhà hàng sang trọng hoặc thư giãn tại các quán cà phê đẳng cấp.

Tiện ích đáp ứng nhu cầu thượng lưu

Từ hồ bơi vô cực, phòng gym hiện đại đến các khu vực giải trí và thư giãn, cả The Sculptura và The Regency đều được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của giới thượng lưu. Các tiện ích nội khu được bố trí thông minh, đảm bảo sự riêng tư và mang lại trải nghiệm sống đẳng cấp, tương tự như những khu nghỉ dưỡng 5 sao.

Giá trị đầu tư vững chắc

Đầu tư vào The Sculptura và The Regency không chỉ là sở hữu một không gian sống xa hoa mà còn là cơ hội gia tăng giá trị tài sản bền vững. Với quỹ đất tại khu Hồ Bán nguyệt ngày càng khan hiếm, cả hai dự án được xem là “báu vật” dành cho giới tinh hoa. Thương hiệu Phú Mỹ Hưng – với hơn 30 năm uy tín trong phát triển bất động sản theo tiêu chuẩn quốc tế – là bảo chứng cho chất lượng công trình, tiến độ bàn giao và khả năng quản lý vận hành chuyên nghiệp.

Chính sách thanh toán linh hoạt

The Sculptura và The Regency không chỉ là nơi an cư mà còn là tuyên ngôn về phong cách sống thượng lưu, nơi nghệ thuật, thiên nhiên và sự tiện nghi hòa quyện. Với vị trí đắc địa bên Hồ Bán nguyệt, thiết kế kiến trúc đẳng cấp và triết lý sống wellness, cả hai dự án mang đến cơ hội trải nghiệm cuộc sống xa hoa và bền vững dành riêng cho cộng đồng tinh hoa. Hãy liên hệ ngay với Phú Mỹ Hưng để khám phá thêm thông tin và trở thành một phần của không gian sống đẳng cấp này.

