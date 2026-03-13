“Khám phá kiến thức - Nâng tầm chăm sóc”

Các đội tham gia phần thi

Chương trình thu hút sự tham gia của 13 đội thi với 65 thí sinh đến từ các khoa, phòng và trung tâm trong toàn bệnh viện. Đây là hoạt động chuyên môn ý nghĩa nhằm tạo môi trường học tập tích cực, thân thiện và giàu tính tương tác dành cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y đang công tác tại bệnh viện.

Nội dung chương trình tập trung vào nhiều lĩnh vực thiết thực trong hoạt động chăm sóc sức khỏe người bệnh như cập nhật kiến thức chuyên môn điều dưỡng; kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn người bệnh; kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong môi trường bệnh viện; các quy định, quy chế chuyên môn và chính sách bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, các đội còn tham gia phần thi trắc nghiệm, xử lý tình huống thực tế và giao lưu cùng khán giả.

Thông qua sân chơi học thuật này, bệnh viện mong muốn lan tỏa tinh thần “Học vui - Vui học”, góp phần nâng cao tinh thần tự học, tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn giữa các đơn vị. Đồng thời, đây cũng là dịp để đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng chăm sóc và nâng cao sự hài lòng của người bệnh.