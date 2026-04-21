  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 23/04/2026 14:45

Thêm không gian đọc sách thân thiện cho học sinh

HNN.VN - Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, ngày 23/4, Quỹ Chí Thiện vì trẻ em phối hợp với Trường Tiểu học Thủy Bằng (phường Thủy Xuân) tổ chức khánh thành thư viện thân thiện.

Zhi Shan Foundation hỗ trợ xây dựng thư viện thân thiện tại Trường Tiểu học Thủy Vân

 Không gian mới của thư viện thu hút học sinh

Thư viện được đầu tư đồng bộ với bàn ghế, giá kệ, không gian đọc được thiết kế gần gũi, sinh động, tạo môi trường học tập thân thiện, hấp dẫn học sinh. Tổng kinh phí đầu tư cho thư viện này khoảng 150 triệu đồng, trong đó Quỹ Chí thiện vì trẻ em hỗ trợ 85 triệu đồng. Bên cạnh việc hỗ trợ cơ sở vật chất, Quỹ Chí Thiện vì trẻ em còn đồng hành cùng nhà trường trong việc hướng dẫn phương pháp tổ chức hoạt động đọc sách hiệu quả, góp phần thu hút học sinh đến với thư viện.

Dự kiến, thư viện sẽ mở cửa xuyên hè nhằm duy trì thói quen đọc sách cho các em.

Dịp này, Trường Tiểu học Thủy Bằng phát động Ngày hội đọc sách với chủ đề “Nhà trường - nơi bắt đầu tình yêu với sách”, với nhiều hoạt động sôi nổi như trang trí gian hàng sách, xây dựng tủ sách lớp, vẽ tranh theo sách với chủ đề “Áo dài với di sản”, tham quan và tặng sách tại gian hàng sách không đồng.

Trước đó, ngày 21/4, Quỹ Chí Thiện vì trẻ em cũng đã khánh thành thư viện thân thiện tại Trường THCS Đặng Văn Ngữ (phường An Cựu).

MINH HIỀN
 Từ khóa:
khánh thànhthư việnthân thiệnQuỹ Chí Thiện vì trẻ em
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top