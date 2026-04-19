“Cháo An Vị” đạt giải Ba vòng chung kết cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII

Nhóm dự án "Cháo An Vị" nhận giải

Năm nay, cuộc thi thu hút 880 dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên đến từ các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục phổ thông trên cả nước. Các dự án trải rộng trên 5 lĩnh vực, gồm: công nghiệp - chế tạo - trí tuệ nhân tạo (AI) - STEM; nông nghiệp - môi trường - năng lượng; giáo dục - văn hóa - du lịch - tài chính; y tế - sức khỏe - đời sống; kinh doanh tạo tác động xã hội.

Trong đó, dự án “Cháo An Vị” của nhóm sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thuộc lĩnh vực y tế - sức khỏe - đời sống, nổi bật với định hướng chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ sản phẩm có nguồn gốc thảo dược.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống y học cổ truyền, ngay từ nhỏ, sinh viên Triệu Tử Dương - Trưởng nhóm dự án “Cháo An Vị” đã quen thuộc với các loại thảo dược và những giá trị chữa lành từ thiên nhiên. Trong thực tế, Tử Dương nhận thấy ngày càng nhiều người trẻ đang gặp các vấn đề về dạ dày do áp lực học tập và cuộc sống hiện đại. Khi trở thành sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Dương luôn ấp ủ mong muốn vận dụng bài thuốc và dược liệu Việt vào chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Từ trăn trở đó, ý tưởng về một sản phẩm cháo thảo dược tiện lợi, lành tính dần hình thành. “Cháo An Vị” không chỉ là một sản phẩm dinh dưỡng mà còn là cách để sinh viên vận dụng tri thức chuyên môn phục vụ sức khỏe cộng đồng đúng với tinh thần “phụng sự” trong triết lý giáo dục của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Đồng hành cùng Triệu Tử Dương trong hành trình hiện thực hóa ý tưởng “Cháo An Vị” là các thành viên: Lê Thị Huyền (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế), Nguyễn Thị Phương Linh và Lê Võ Thảo Quyên (Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế), dưới sự dẫn dắt của hai giảng viên TS.BS Trần Nhật Minh và TS.DS Trần Thị Thùy Linh (Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế).