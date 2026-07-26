Hành trình khám phá ẩm thực Việt Nam của du khách quốc tế

Thưởng thức mâm cơm Việt Nam là một trong những trải nghiệm khó quên của du khách quốc tế khi ghé thăm đất nước hình chữ S. (Ảnh: Travel & Leisure)

Ẩm thực - cầu nối giúp du khách khám phá văn hóa, lịch sử và đời sống bản địa

Susmita Baral, tác giả của bài viết về khám phá Việt Nam qua góc nhìn tìm hiểu ẩm thực trên Travel & Leisure chia sẻ, trước đây, khi lên kế hoạch cho các chuyến đi, Susmita Baral thường lựa chọn trước những nhà hàng nổi tiếng, nhưng hành trình du lịch ẩm thực vòng quanh Việt Nam lần này đã thay đổi suy nghĩ của Susmita Baral về một chuyến du lịch ẩm thực thực thụ.

"Từ cà-phê trứng huyền thoại của Hà Nội đến các tour trải nghiệm ẩm thực bằng xe Vespa ở Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi bữa ăn đều hé lộ thêm một khía cạnh khác về văn hóa và lịch sử Việt Nam", Susmita Baral bày tỏ trên tờ Travel & Leisure.

Có nhiều lý do thôi thúc người ta xê dịch. Theo Travel & Leisure, một số người đi du lịch để sưu tầm dấu mộc hộ chiếu. Số khác thì theo đuổi những địa danh nổi tiếng hay những bãi biển đẹp như tranh. Không ít người lại theo đuổi những bữa ăn, hương vị khó quên. Với nhiều thực khách quốc tế, Việt Nam luôn đứng đầu danh sách điểm đến được ưu tiên lựa chọn của họ trong nhiều năm qua.

Không chỉ khiến thực khách hấp dẫn bởi hương vị phong phú, ẩm thực Việt Nam đã trở thành cầu nối để mỗi vị khách quốc tế có cơ hội khám phá văn hóa, lịch sử và đời sống bản địa.

Mỗi món ăn, mỗi điểm dừng chân trong hành trình từ Hà Nội, Vịnh Hạ Long đến Thành phố Hồ Chí Minh đều góp phần khắc họa bức tranh đa sắc về đất nước và con người Việt Nam, mang đến những trải nghiệm vượt xa giá trị của một chuyến du lịch thông thường.

Hành trình khám phá ẩm thực Việt Nam bắt đầu tại Hà Nội, nơi nhịp sống sôi động của khu phố cổ hòa quyện cùng hương thơm từ những quán ăn ven đường đã để lại ấn tượng ngay từ những phút đầu đặt chân tới. Xen giữa những trải nghiệm tại các địa chỉ nổi tiếng như nhà hàng Tầm Vị, tiệm bún chả Hương Liên hay nhà hàng Chapter là cơ hội để du khách cảm nhận sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong văn hóa ẩm thực Thủ đô.

Từ cà-phê trứng huyền thoại của Hà Nội đến các tour trải nghiệm ẩm thực bằng xe Vespa ở Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi bữa ăn đều hé lộ thêm một khía cạnh khác về văn hóa và lịch sử Việt Nam. Susmita Baral, biên tập viên tờ Travel & Leisure

Theo tờ Travel & Leisure, điều đặc biệt trong hành trình khám phá ẩm thực Việt là mỗi món ăn đều mang theo một câu chuyện riêng. Những công thức được lưu truyền qua nhiều thế hệ, cách lựa chọn nguyên liệu hay phương pháp chế biến không chỉ tạo nên hương vị đặc trưng mà còn phản ánh đời sống, tập quán và sự sáng tạo của người Việt qua từng giai đoạn lịch sử.

"Mỗi bữa ăn giúp tôi hiểu thêm về thành phố và văn hóa nơi đây", tác giả Susmita Baral nhận định trên tờ Travel & Leisure. Ngay cả trong không gian ẩm thực hiện đại, nhiều nguyên liệu truyền thống vẫn được gìn giữ và làm mới, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho ẩm thực Việt Nam. Một trong những trải nghiệm để lại nhiều ấn tượng cho thực khách là nếm thử cà-phê trứng Hà Nội.

Không chỉ nổi tiếng bởi hương vị béo ngậy đặc trưng, thức uống này còn gắn với câu chuyện về sự sáng tạo của người Hà Nội trong giai đoạn khan hiếm sữa tươi. Từ một giải pháp thay thế trong hoàn cảnh khó khăn, cà-phê trứng ngày nay đã trở thành biểu tượng của văn hóa cà-phê Thủ đô, thu hút đông đảo du khách quốc tế tìm đến thưởng thức.

Không dừng lại ở trải nghiệm ẩm thực, hành trình còn đưa du khách khám phá những giá trị văn hóa và lịch sử của Hà Nội thông qua các điểm đến như Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Chùa Một Cột, Nhà tù Hỏa Lò hay khu phố cổ Hà Nội. Theo tờ Travel & Leisure, sự kết hợp giữa ẩm thực với các hoạt động tìm hiểu di sản và đời sống thường nhật đã giúp chuyến đi trở nên trọn vẹn hơn, mang đến góc nhìn đa chiều về Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Vi vu bằng xe máy - điểm nhấn của tour du lịch ẩm thực

Rời Hà Nội, du khách tiếp tục hành trình khám phá Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO ghi danh. Nếu Hà Nội gây ấn tượng bởi chiều sâu văn hóa thì Vịnh Hạ Long lại chinh phục du khách bằng cảnh quan hùng vĩ với hàng nghìn đảo đá vôi giữa làn nước xanh ngọc.

Bên cạnh việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của di sản từ mạn thuyền, điều khiến du khách thích thú là những trải nghiệm gần gũi với cuộc sống của cư dân vùng vịnh. Hình ảnh những người phụ nữ chèo thuyền nhỏ mang trái cây, đồ ăn và các nhu yếu phẩm đến phục vụ du khách phản ánh nét sinh hoạt đặc trưng của cộng đồng địa phương.

Dường như, việc ngồi trên thuyền, len qua những dãy núi đá vôi phủ sương đã mang đến cho du khách cảm giác thư thái. Họ được cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp nguyên sơ của một trong những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng nhất Việt Nam.

Điểm đến tiếp theo hành trình khám phá Việt Nam của Susmita Baral là Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mang đến một sắc thái hoàn toàn khác với nhịp sống sôi động và nền ẩm thực không ngừng đổi mới. Những tour khám phá ẩm thực đường phố đưa du khách len lỏi qua các con hẻm nhỏ, ghé thăm các quán ăn địa phương, quán cà-phê hiện đại và những không gian sáng tạo, qua đó phản ánh sự giao thoa giữa truyền thống và hơi thở của đô thị hiện đại.

Theo tờ Travel & Leisure, trải nghiệm tour ẩm thực bằng xe máy được xem là một trong những trải nghiệm đặc sắc nhất của chuyến đi đến Việt Nam. Việc di chuyển qua những tuyến phố đông đúc, dừng chân tại các quán ăn bình dân và thưởng thức các món đặc sản địa phương không chỉ mang đến góc nhìn mới về văn hóa ẩm thực mà còn giúp du khách cảm nhận rõ nhịp sống về đêm đầy năng lượng của thành phố.

Cuối cùng, nếu di chuyển đến Đồng bằng sông Cửu Long, du khách sẽ được ngắm nhìn vườn cây ăn trái, các trang trại nuôi cá hay cơ sở trồng nấm giúp du khách hiểu hơn về nguồn gốc của nhiều nguyên liệu tạo nên nền ẩm thực Việt Nam. Chính sự kết nối giữa vùng nguyên liệu, con người và món ăn đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho trải nghiệm du lịch.

Khép lại chuyến đi, điều đọng lại không chỉ là hương vị của những món ăn nổi tiếng mà còn là những câu chuyện văn hóa, lịch sử và con người được gửi gắm trong từng trải nghiệm.

Tạp chí Travel & Leisure nhận định, mỗi bữa ăn tại Việt Nam đều mang đến cơ hội khám phá một khía cạnh khác của điểm đến, từ những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ đến nhịp sống đương đại đang không ngừng chuyển mình.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong bối cảnh du khách ngày càng ưu tiên những trải nghiệm mang tính bản địa, ẩm thực đang trở thành một trong những lợi thế nổi bật của du lịch Việt Nam. Không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa ẩm thực còn mở ra cơ hội để du khách kết nối sâu sắc hơn với con người và vùng đất, qua đó tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

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