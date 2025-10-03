Công bố quyết định đạt chuẩn với 2 chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngành Luật Kinh tế

Trao quyết định công nhận đạt chuẩn KĐCLGD đối với 2 chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngành Luật Kinh tế

Trước đó, từ ngày 18 đến 21/6/2025, đoàn đánh giá ngoài của Trung tâm KĐCLGD Thăng Long tiến hành khảo sát thực tế, làm việc với các đơn vị liên quan và nghiên cứu hồ sơ minh chứng phục vụ công tác đánh giá. Kết quả cho thấy, 2 chương trình đào tạo sau đại học ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Luật, Đại học Huế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn KĐCLGD, chính thức được công nhận đạt chuẩn.

Việc 2 chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngành Luật Kinh tế được công nhận đạt chuẩn KĐCLGD là dấu mốc quan trọng, là cơ sở để người học yên tâm theo đuổi chương trình đào tạo chuyên sâu, có tính ứng dụng cao, gắn liền với thực tiễn và định hướng nghiên cứu.

Cùng ngày, nhà trường cũng tổ chức tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2025 cho 1 tân tiến sĩ và hơn 50 tân thạc sĩ Luật Kinh tế.