Huỳnh Thị Nhật Linh giành học bổng danh giá của Chính phủ Ireland 2025

Linh trong vai trò MC tại một sự kiện

Nhật Linh còn đồng thời trúng tuyển học bổng Hiệp định Hungary, kèm hỗ trợ từ đất nước Việt Nam, như: vé máy bay, lệ phí visa, hộ chiếu và phụ cấp hàng tháng. Sau quá trình cân nhắc, Linh chọn theo học chương trình thạc sĩ tại South East Technological University (SETU). Đây là một trong những trung tâm đào tạo hàng đầu tại Ireland, được mệnh danh là “Thung lũng Silicon của châu Âu”.

Linh chia sẻ: “Từ nhỏ, em luôn có ước mơ được du học. Khi thấy một người bạn cùng lớp nhận học bổng France Excellence của Đại sứ quán Pháp, em bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về các học bổng châu Âu và biết đến GOI-IES”.

Chuyên ngành của Linh là Marketing - một ngành khá rộng và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm thực tế nên cần được lĩnh hội thêm kiến thức quốc tế ở các nước phát triển. Là người tự lập, Linh thường làm thêm khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhất là những công việc có liên quan đến giao tiếp bằng tiếng Anh, vừa rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ lại có thêm thu nhập, nuôi ước mơ du học. Mong muốn của cô gái trẻ xứ Huế nếu đạt được học bổng toàn phần sẽ giảm được gánh nặng chi phí cho ba mẹ, đồng thời giúp bản thân tiếp cận được môi trường học tập và làm việc quốc tế.

Với Linh, việc quyết định du học thạc sĩ tại Ireland không chỉ để phát triển bản thân mà còn luôn khát vọng đưa Việt Nam vươn ra thế giới. “Đất nước mình đang phát triển và đang ở trong “kỷ nguyên vươn mình” nên em mong muốn được góp một phần công sức nhỏ bé, cụ thể là trong lĩnh vực thực hiện các chiến lược Marketing và phát triển thương hiệu Việt”, Linh trải lòng.

Sau này khi hoàn thành chương trình du học, Linh dự định ở lại làm việc tại nước ngoài một thời gian nhất định để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm chuyên môn và hiểu sâu hơn về thị trường toàn cầu. Còn định hướng lâu dài của em vẫn trở về cống hiến cho quê hương.

Thạc sĩ Tống Viết Bảo Hoàng, chủ nhiệm lớp đại học của Linh đánh giá, Nhật Linh là một sinh viên nổi bật cả về học thuật lẫn hoạt động ngoại khóa. Với GPA 3.5/4.0 và IELTS 7.0, Linh từng nhiều lần đảm nhận vai trò MC song ngữ tại các sự kiện lớn, như: cuộc thi hùng biện Hue Z (2024), giao lưu văn hóa sinh viên Việt Nam - Thái Lan 2023, Festival Huế 2022… Linh còn là thành viên Ban tổ chức của HCE Youth Camp 2023, đoạt tốp 3 video xuất sắc tại cuộc thi truyền thông về làng cổ Phước Tích 2023, giải MC triển vọng tại cuộc thi Golden Micro 2022 và từng nằm trong nhóm 10 sinh viên xuất sắc nhất toàn ngành của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.