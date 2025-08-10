  • Huế ngày nay Online
Thanh Thủy ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

HNN.VN - Trong hai ngày 16 - 17/8, Đoàn phường Thanh Thủy tổ chức đợt ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025, thu hút sự tham gia của hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Ra quân vệ sinh môi trường 

Tại Trường Mầm non Thủy Dương (cơ sở Xuân Chánh) và Trường Tiểu học Thủy Dương (cơ sở 2), lực lượng tình nguyện tham gia dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, tạo môi trường học tập xanh - sạch - đẹp, an toàn cho học sinh trước thềm năm học mới. Đồng thời, nhiều hạng mục và đồ dùng vui chơi cũng được sơn sửa, làm mới, mang lại diện mạo sinh động, trực quan, giàu tính giáo dục cho lứa tuổi mầm non.

Cùng với hoạt động hỗ trợ trường học, Đoàn phường còn tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật Xanh, tập trung vệ sinh môi trường, chỉnh trang các khu dân cư, ưu tiên địa bàn khó khăn. Công tác tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là phòng tránh lừa đảo trực tuyến, lừa đảo qua mạng xã hội cũng được triển khai đồng bộ, thiết thực, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và Nhân dân.

Theo anh Nguyễn Quang Đức - Phó Chủ tịch UBMT, Bí thư Đoàn phường, thông qua các hoạt động, chiến dịch không chỉ tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành mà còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, lan tỏa trách nhiệm và ước vọng cống hiến của tuổi trẻ trong cộng đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiệp
