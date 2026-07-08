Mỗi mẫu sinh phẩm là một niềm hy vọng sớm đưa các anh trở về

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung trực tiếp kiểm tra các công đoạn lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố

Cùng đi có các đồng chí UVTV Thành ủy: Hoàng Khánh Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố.

Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế là một trong những nơi có số lượng mộ chí cần lấy mẫu sinh phẩm lớn trên địa bàn với 1.456 phần mộ chưa rõ thông tin. Hướng tới mục tiêu thiêng liêng là tìm lại danh tính cho các anh, Bộ CHQS thành phố Huế đã phối hợp chặt chẽ với địa phương, thành lập các tổ công tác chuyên trách trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Lãnh đạo thành phố trực tiếp đưa các liệt sĩ trở lại nơi chôn cất sau khi tiến hành lấy mẫu

Trải qua hơn 20 ngày đêm liên tục (từ 16/6 đến 10/7), vượt qua cái oi ả khắc nghiệt của thời tiết, các chiến sĩ và lực lượng chuyên trách đã hoàn thành khai quật phục vụ công tác được 656/1.456 ngôi mộ; trong đó, thu thập được khoảng 500 mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu. Các lực lượng đang dốc toàn lực để phấn đấu hoàn thành toàn bộ chiến dịch vào giữa tháng 8/2026.

Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung bày tỏ sự tin tưởng, an tâm với cách làm bài bản, đúng quy trình của các lực lượng; đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy quên mình của cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung và lãnh đạo thành phố tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, mỗi mẫu sinh phẩm được lấy thành công không chỉ là một con số trên báo cáo, mà là một tia hy vọng mới, một nhịp cầu kết nối hiện tại với quá khứ. Đây là chìa khóa mở ra cánh cửa định danh, đáp ứng niềm khắc khoải, mong mỏi suốt bao năm qua của hàng nghìn thân nhân, gia đình liệt sĩ trên khắp cả nước. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Trước những thử thách về thời tiết khắc nghiệt sắp tới, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao độ, khắc phục mọi gian khổ, thực hiện nhiệm vụ với sự cẩn trọng và tôn kính cao nhất. Tất cả vì mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần sớm đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi vẹn tròn, với quê hương và vòng tay gia đình.

Tiến hành lấy mẫu cho thân nhân liệt sĩ

Cùng ngày, UBND phường Phong Điền phối hợp Đoàn công tác Công an thành phố Huế triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ để xác định danh tính liệt sĩ trên địa bàn các phường Phong Điền, Phong Thái, Phong Dinh và Phong Phú.

Để bảo đảm đợt cao điểm diễn ra hiệu quả, các phường nói trên đã rà soát, lập danh sách thân nhân liệt sĩ, phối hợp lực lượng công an cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gửi giấy mời và hướng dẫn các gia đình chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết khi đến lấy mẫu.

Lực lượng Công an thành phố và công an các phường phối hợp với các đơn vị chuyên môn thực hiện cập nhật dữ liệu, hướng dẫn thủ tục, thu nhận mẫu sinh phẩm đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm tiến độ, an toàn, chính xác và bảo mật. Cùng với đó, UBND, UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể địa phương huy động đoàn viên, thanh niên tham gia tuyên truyền, hướng dẫn kê khai thông tin, hỗ trợ người dân trong suốt quá trình lấy mẫu. Theo kế hoạch, đợt cao điểm này sẽ thu nhận hơn 480 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ để phục vụ xác định danh tính hài cốt các Anh hùng liệt sĩ.