Đồng hành cùng thanh niên vì tương lai dân số

Tư vấn sức khỏe cho thanh niên

Trang bị hành trang cho người trẻ

Một buổi sáng cuối tháng 6, Nhà thi đấu Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế trở nên sôi động với hội thi “Rung chuông vàng” tuyên truyền, phổ biến pháp luật do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận Hóa phối hợp cùng Công an phường và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức. Hơn 100 đoàn viên, thanh niên, hội viên cùng tranh tài bằng việc trả lời các câu hỏi về Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình...

Không đơn thuần là sân chơi kiến thức, hội thi góp phần hình thành ý thức sống có trách nhiệm, bồi dưỡng kỹ năng bảo vệ bản thân và xây dựng lối sống lành mạnh cho thanh niên - những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dân số ngay từ thế hệ trẻ.

Song song với giáo dục pháp luật, ngành y tế thành phố cũng dành nhiều nguồn lực bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên. Một trong những hoạt động nổi bật là chương trình tư vấn tiền hôn nhân được duy trì thường xuyên tại các cơ sở y tế.

Theo ThS.BSCKI. Hà Thị Mỹ Dung, Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế, khám tiền hôn nhân giúp phát hiện sớm các vấn đề ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, các bệnh di truyền và bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng như tư vấn chế độ sinh hoạt và theo dõi sức khỏe phù hợp trước khi xây dựng gia đình.

Đối với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là một cuộc khám sức khỏe thông thường mà còn là cơ hội được tiếp cận kiến thức để bước vào hôn nhân với tâm thế chủ động và trách nhiệm. Sau khi tham gia chương trình, anh Trần Văn Vinh (phường Phú Xuân) đã phát hiện bệnh lý đường sinh dục và được bác sĩ hướng dẫn điều trị, điều chỉnh chế độ sinh hoạt. “Nếu không tham gia khám bệnh, tôi không hề biết mình mắc bệnh và chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người bạn đời và tương lai con cái sau này”, Vinh chia sẻ.

Đồng hành cùng thanh niên

Nếu như trước đây công tác dân số chủ yếu hướng đến kế hoạch hóa gia đình thì hiện nay trọng tâm đã chuyển sang phát triển toàn diện con người. Điều đó càng được khẳng định khi Luật Dân số năm 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Luật quy định hoạt động truyền thông về dân số phải được thực hiện thường xuyên, khoa học, phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó ưu tiên thanh, thiếu niên, người trong độ tuổi sinh sản, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương.

Theo BSCKII. Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Dân số và Phát triển, Sở Y tế TP. Huế, chủ đề Ngày Dân số Thế giới năm nay hoàn toàn phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh mức sinh đang có xu hướng giảm dưới mức thay thế ở nhiều địa phương, tốc độ già hóa dân số nhanh và yêu cầu phát triển chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cấp thiết.

“Muốn giải quyết những thách thức ấy, cần bắt đầu từ việc đầu tư cho thanh niên. Khi thế hệ trẻ được bảo đảm tốt về sức khỏe thể chất, tinh thần, được giáo dục đầy đủ về sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới và kỹ năng sống, họ sẽ có đủ điều kiện để đưa ra những quyết định đúng đắn về học tập, nghề nghiệp, hôn nhân và sinh con có trách nhiệm”, bác sĩ Toàn nhấn mạnh.

Những năm qua, TP. Huế đã duy trì hiệu quả 168 câu lạc bộ tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân, thường xuyên tổ chức các buổi truyền thông, tư vấn nhóm, hỗ trợ chuyên sâu, tạo điều kiện để người trẻ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ngay từ cơ sở. Trong đó, hoạt động truyền thông cũng được đổi mới theo hướng chuyển đổi số thông qua fanpage, website, Zalo... giúp thông tin về dân số đến gần hơn với giới trẻ. Các diễn đàn, hội thi, chương trình ngoại khóa tại trường học tiếp tục được tổ chức nhằm tuyên truyền phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mang thai ở tuổi vị thành niên và tăng cường nhận thức về bình đẳng giới. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, 6 tháng đầu năm 2026, TP. Huế chưa ghi nhận trường hợp tảo hôn.

Ngày Dân số Thế giới (11/7)vì thế, không chỉ là dịp tăng cường nhận thức về công tác dân số, mà còn là lời nhắc nhở rằng tương lai của đất nước phụ thuộc rất lớn vào những chính sách đúng đắn dành cho thế hệ trẻ hôm nay nhằm tạo môi trường thuận lợi để mỗi thanh niên phát triển toàn diện.