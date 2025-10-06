Hiện đại hóa hạ tầng, nâng chất lượng đào tạo

Sinh viên nghiên cứu thí nghiệm

Động lực cho giảng dạy, nghiên cứu

Vào năm học mới, sinh viên Nguyễn Thị Như Ý, lớp 47A, Khoa Kiến trúc Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế hào hứng hơn vì các giảng đường đã được trang bị máy chiếu, màn hình LED, hệ thống âm thanh khá hiện đại. Trong bối cảnh giáo dục đại học chuyển đổi mạnh mẽ với trí tuệ nhân tạo (AI), học liệu mở và các ngành công nghệ mới, cơ sở vật chất của trường học hiện đại giúp sinh viên có nhiều trải nghiệm thực tiễn, ứng dụng vào học tập, nghiên cứu hiệu quả hơn”.

Không chỉ sinh viên khối ngành kỹ thuật, ngay cả sinh viên các ngành khoa học xã hội cũng bày tỏ sự đồng tình về vai trò của cơ sở vật chất trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Sinh viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Khoa Giáo dục chính trị Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế cho rằng: cơ sở vật chất hiện đại đã mở đường cho nhiều phương thức đào tạo mới, tạo động lực cho việc giảng dạy cũng như nghiên cứu.

Những phản hồi tích cực từ sinh viên là minh chứng rõ nét cho thấy sự đầu tư đúng đắn của lãnh đạo các trường vào hạ tầng giáo dục. TS. Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế khẳng định, cơ sở vật chất của trường đến nay cơ bản đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Trường hiện có hệ thống giảng đường, phòng học, phòng làm việc, hàng chục phòng thí nghiệm khoa học, phòng học tiếng, phòng vi tính với hàng trăm máy móc được nối mạng internet. Hệ thống thư viện với hai phòng đọc cho khoảng 300 chỗ ngồi, hơn 30 ngàn đầu sách và hệ thống tài liệu điện tử. Khuôn viên trường phủ sóng wifi tốc độ cao. Sinh viên còn có thể dùng các cơ sở vật chất chung của Đại học Huế như sân thể thao, nhà thi đấu, trung tâm học liệu…

Tương tự, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế có hệ thống phòng học “thông minh”, phòng thực hành đa dạng. PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế cho biết: “Hệ thống cơ sở vật chất của trường có nhiều chuyển biến tích cực, trang bị thiết bị hiện đại, phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành của nhà trường được đầu tư, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Hỗ trợ mạnh mẽ cho học tập số

TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Phụ trách Đại học Huế đánh giá, hiện tại cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật Đại học Huế và các trường thành viên cơ bản đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Bình quân diện tích đất trên mỗi sinh viên chính quy quy đổi theo trình độ và lĩnh vực đào tạo đạt 58,7m², đáp ứng quy chuẩn hiện hành. Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo bình quân đạt 8,3m²/sinh viên. Tính đến nay, Đại học Huế đang quản lý 272ha đất và hơn 342.000m² sàn xây dựng, phục vụ cho quy mô khoảng 50 ngàn sinh viên.

Theo thống kê, hơn 70% giảng viên toàn thời gian có phòng làm việc riêng đạt chuẩn. Các phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm được nâng cấp, đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ hiệu quả công tác đào tạo và nghiên cứu. Trung bình mỗi ngành đào tạo ở mỗi trình độ có hơn 42 bản sách giáo trình, sách chuyên khảo; số sách bình quân trên một sinh viên quy đổi khá cao, hỗ trợ tự học, tự nghiên cứu. Tỷ lệ học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến chiếm ít nhất 20% tổng số học phần trong năm học. Dung lượng đường truyền internet vượt mức trung bình tốc độ mạng băng rộng cố định của Việt Nam, hỗ trợ mạnh mẽ cho học tập số.

Nhằm hiện đại hóa cơ sở vật chất, trong những năm qua, Đại học Huế đã triển khai nhiều dự án đầu tư bằng các nguồn vốn khác nhau. Trong đó nổi bật là 4 dự án trọng điểm với tổng kinh phí lên đến 560 tỷ đồng, tập trung vào xây dựng phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, trung tâm nghiên cứu và các công trình phục vụ sinh viên.

Đặc biệt, Khu đô thị Đại học Huế được quy hoạch từ năm 1998 là bước phát triển chiến lược về mặt bằng xây dựng, hướng đến một hệ sinh thái giáo dục đại học hiện đại. Hiện tại, khoảng 60ha đất, tương đương 50% tổng diện tích quy hoạch đã được đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thiện khuôn viên các trường: Đại học Kinh tế, Đại học Luật, Đại học Ngoại ngữ; Trung tâm Phục vụ Sinh viên và Khoa Giáo dục Thể chất…

Dù đạt được những kết quả tích cực, Đại học Huế vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn về tiến độ giải phóng mặt bằng, một số cơ sở vật chất xuống cấp, nguồn lực đầu tư chưa đủ lớn... Để khắc phục những khó khăn và hướng tới phát triển bền vững, Đại học Huế đang tập trung vào một số giải pháp trọng tâm, như đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục huy động các nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước, vốn ODA, tài trợ của doanh nghiệp và hợp tác quốc tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, đạt chuẩn quốc tế; nâng cấp, cải tạo các cơ sở hiện có, ưu tiên các hạng mục phục vụ trực tiếp cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sinh hoạt của sinh viên. Đặc biệt, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, phát triển hệ thống học liệu số, lớp học thông minh, giảng đường ảo…