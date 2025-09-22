  • Huế ngày nay Online
Nâng cao chất lượng môn tin học cấp trung học phổ thông

HNN.VN - Ngày 25/9, tại Trường THPT Nguyễn Huệ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tập huấn - hội thảo nâng cao chất lượng môn tin học cấp trung học phổ thông (THPT).

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, mang lại cả cơ hội lẫn thách thức đối với giáo viên và học sinh, hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá việc dạy, học môn tin học trong năm học 2024 - 2025, đồng thời định hướng giảng dạy, nâng cao chất lượng trong năm học 2025 - 2026.

Tại hội thảo, các giáo viên chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp sử dụng AI trong dạy và kiểm tra đánh giá môn tin học. Trong đó, nổi bật là các giải pháp giúp giáo viên tích hợp AI vào quá trình dạy học, như: soạn bài giảng và tài liệu, cá nhân hóa việc học, hỗ trợ học tập. Ở khâu kiểm tra, đánh giá, AI có thể được ứng dụng để tạo ngân hàng câu hỏi và đề thi, chấm bài tự động, phân tích kết quả học tập; ứng dụng AI trong quản lý dữ liệu, giảng dạy và học tập môn tin học...

Việc nâng cao chất lượng môn tin học tại trường THPT được chú trọng 

Bên cạnh đó, hội thảo còn trao đổi về vấn đề đạo đức, pháp luật và văn hóa đối với giáo viên, học sinh khi dạy, học và sử dụng AI. Đây là một yêu cầu quan trọng đối với cả thầy và trò trong bối cảnh công nghệ số ngày càng phổ biến.

Một nội dung khác được hội thảo quan tâm là giải pháp tổ chức, quản lý các lớp ôn tập kiến thức môn tin học cho học sinh để nâng cao chất lượng môn học, hướng tới kết quả tốt trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hội thảo cũng dành thời gian phân tích, đánh giá đề thi tốt nghiệp môn Tin học năm học 2024 - 2025, qua đó rút ra những kinh nghiệm thiết thực cho công tác giảng dạy, ôn tập trong năm học mới.

MINH HIỀN
