Hợp tác chiến lược với doanh nghiệp uy tín - Nâng cao chất lượng đào tạo

Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Âu Lạc - Huế (ALC) làm việc với đại diện doanh nghiệp

Môi trường thực tập chuyên nghiệp chuẩn quốc tế

Chuyến thăm và làm việc tại Mercure Danang French Village Bana Hills không chỉ củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai bên mà còn là dịp để nhà trường trực tiếp thăm hỏi và đánh giá môi trường thực tập của sinh viên. Hiện tại, các em học sinh thuộc hệ Trung cấp 9+ ngành Pha chế đồ uống và Chế biến món ăn của ALC đang thực tập tại đây.

Học sinh Trường Cao đẳng Âu Lạc - Huế (ALC) được rèn luyện năng lực tại môi trường chuyên nghiệp và uy tín

Đây là cơ hội quý báu để các bạn trẻ được trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm thực tế trong một môi trường F&B chuyên nghiệp. Qua đó, nâng cao sự tự tin, kỹ năng mềm, kỹ năng xử lý tình huống,… từ đó, sẵn sàng tâm thế bước vào thị trường lao động đầy cạnh tranh.

Tiềm năng vượt trội của ngành Kỹ thuật Chế biến món ăn

Trong bối cảnh ngành Du lịch – Dịch vụ tại Việt Nam liên tục phục hồi và tăng trưởng tốt sau Covid – 19, lĩnh vực F&B (ẩm thực và dịch vụ ăn uống) đang trở thành một trong những ngành “khát” nhân lực nhất hiện nay. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, mỗi năm Việt Nam cần bổ sung hàng chục nghìn lao động có tay nghề trong lĩnh vực chế biến và phục vụ món ăn. Riêng khu vực miền Trung, với lợi thế về du lịch di sản, biển đảo và ẩm thực đặc trưng, nhu cầu tuyển dụng đầu bếp, nhân viên bếp chuyên nghiệp ngày càng gia tăng mạnh mẽ.

Một buổi học thực hành ngành Kỹ thuật Chế biến món ăn tại Trường Cao đẳng Âu Lạc - Huế (ALC)

Đây chính là cơ hội lớn cho những bạn trẻ yêu thích ẩm thực, mong muốn được khẳng định bản thân trong môi trường năng động và đầy tiềm năng. Các khách sạn, resort, nhà hàng tại Huế và miền Trung đều ưu tiên tuyển dụng lao động đã qua đào tạo bài bản, có kỹ năng thực hành vững chắc.

Cơ hội học tập hấp dẫn tại Cao đẳng Âu Lạc - Huế

Việc hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp như Mercure Danang French Village Bana Hills là minh chứng rõ nét cho cam kết của Trường Cao đẳng Âu Lạc - Huế trong việc mang lại chất lượng đào tạo tốt nhất cho sinh viên.

Năm học 2025 - 2026, ALC tuyển sinh liên tục và nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn để chào đón các tân sinh viên:

❖ Hỗ trợ học phí: Hỗ trợ từ 70% - 100% học phí theo chính sách của Nghị định 81 của Chính phủ.

❖ Học bổng: Học bổng “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ” lên đến 2.000.000đ.

❖ Ưu đãi đặc biệt: Tặng BHYT trọn gói 1 năm trị giá 800.000đ, tặng balo và đồng phục thể dục, cùng với miễn/giảm 11 loại lệ phí khác như thẻ sinh viên, phí giữ xe… tổng trị giá hơn 2.000.000đ.

Với chất lượng đào tạo gắn liền thực tiễn, chính sách học phí ưu đãi và cam kết việc làm sau tốt nghiệp, Trường Cao đẳng Âu Lạc – Huế khẳng định là điểm đến đáng tin cậy cho những ai muốn chinh phục tương lai nghề nghiệp bền vững