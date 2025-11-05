Giáo dục trẻ lối sống sẻ chia sau lũ

Thầy, cô giáo cùng các em học sinh chung tay dọn dẹp Trường Quốc Học sau lũ. Ảnh: Đoàn Trường Quốc Học

Sau lũ, để học sinh sớm trở lại trường, hầu hết các thầy, cô giáo đều tạm gác lại việc nhà để đến trường, đến lớp chung tay lao động, dọn dẹp vệ sinh. Mỗi hành lang, gốc cây, lối đi đều có dấu vết của bùn, của rác. Bằng trách nhiệm và tấm lòng yêu thương, các thầy giáo, cô giáo đã miệt mài lau chùi, dọn dẹp để mong một ngày nắng ấm, khi trở lại trường các em được hòa vào cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp ổn định học hành.

Cô Thúy Nhung, Trường Tiểu học Phú Hòa (Phú Xuân) tâm sự: “Các cô giáo ưu tiên làm sạch bùn, hốt hết đất dọc các lối mà các em hay đi; để khi các em trở lại trường, nếu trời có mưa, thì tránh được trơn trượt nguy hiểm”. Nghe cô Nhung nói chuyện, tôi cảm thấy ấm lòng. Tình người sau lũ có khi được thể hiện bằng một việc làm, hành động nhỏ mà có ý nghĩa lớn lao như thế.

Sau lũ, quang cảnh xác xơ, nhếch nhác. Khi nước bắt đầu rút, nhiều phụ huynh dẫn con dạo quanh phố phường. Đó không đơn giản là cái thú ngắm cảnh sau lụt mà còn là sự trải nghiệm có ý nghĩa đối với trẻ. Nhìn hàng cây ngả nghiêng, nhìn dòng sông đục ngầu, nhìn bùn lầy, nước đọng… các em thấu hiểu về sự khắc nghiệt của thế giới tự nhiên; về những đau thương mất mát mà con người phải chịu, để từ đó, mỗi đứa trẻ cảm thấy mình phải sống có trách nhiệm hơn.

Tranh thủ trời tạnh, chị Thu Hằng ở phường Thủy Xuân chở cậu con trai đang học lớp 5 dạo vòng quanh các con đường Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo… để cho cậu bé tận mắt nhìn thấy những đống rác nằm ngổn ngang bên lề đường, những cô chú công nhân môi trường tất bật thu gom rác sau lũ… Chứng kiến cảnh công nhân môi trường đô thị oằn mình bên đống rác, cậu bé có vẻ xúc động. Từ sự quan sát đó, chị Hằng đã thủ thỉ trò chuyện, giáo dục con về thái độ trân trọng giá trị lao động và ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường xung quanh. Nhiều gia đình đã không ngần ngại cho con tham gia vào các hoạt động khắc phục hậu quả sau lũ lụt. Cha mẹ cùng con cái dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đường phố; cùng các con nấu cơm chia sẻ bà con vùng thiệt hại…

Anh Nguyễn Văn Đông ở đường Điện Biên Phủ tâm sự: “Để cho các con trực tiếp tham gia vào các công việc cộng đồng cùng bố mẹ có ý nghĩa hơn nhiều lần so với việc giáo dục con bằng lời nói suông. Để các con chứng kiến cảnh những ngôi nhà ngập trong bùn sau lũ; hành động cúi xuống nhặt nhành cây hay cùng người lớn đến giúp đỡ người bị thiệt hại nặng sẽ có sức mạnh cảm hóa lớn lao. Từ thực tế, các con biết đồng cảm, biết thấu hiểu và cũng từ đó sống có trách nhiệm, sống tử tế hơn”.

Từ trong vùng rốn lũ, chính các em, sau những ngày bão lũ, lại càng thấu hiểu hơn hậu quả thiên tai. Những hoạt động sau lũ khi các em trở lại trường như cùng nhau làm sạch đẹp khuôn viên trường lớp; hỏi thăm tình hình lũ lụt của bạn bè; hưởng ứng ngày hội tấm lòng vàng sẻ chia cho những cảnh đời sau lũ… là dịp để rèn luyện, giáo dục đạo đức, lối sống và tình yêu thương con người, trách nhiệm cuộc sống cho giới trẻ trong mỗi trường học.