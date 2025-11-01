Thị trường hàng hóa dần ổn định sau mưa lũ

Sức mua tăng

Tại số chợ trên địa bàn các phường trung tâm thành phố Huế như Trường An, Bến Ngự, Đông Ba, An Cựu, chợ Cống..., hoạt động giao thương mua bán đã nhộn nhịp trở lại. Nhiều mặt hàng thiết yếu đảm bảo cung ứng cho người dân.

Người dân mua một số hàng tươi sống, thiết yếu tại siêu thị Co.opMart sau khi lũ rút

Chị Hoàng Ngọc Lành, phường Mỹ Thượng cho biết, sáng nay (4/11), khi thấy nước rút, tôi lội bộ lên chợ Cống mua lương thực thực phẩm. Cá, thịt và đồ khô không thiếu, giá như ngày thường, chỉ có rau củ quả chủ yếu được đưa từ Đà Lạt về vẫn còn ít, không phong phú như ngày thường. Giá mặt hàng này đắt gần gấp đôi, như búp su, cải, đậu, cà tím... Vịt cỏ ngày thường có giá 170 nghìn đồng/con giờ tăng lên 210 nghìn đồng/con.

Theo Sở Công Thương, từ ngày 3/11, khi nước rút dần, hệ thống phân phối hàng hóa, từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến các chợ truyền thống... đã hoạt động trở lại. Các doanh nghiệp bán lẻ lớn như Co.opMart Huế, Go! Huế, Bách Hóa Xanh, WinMart… nhanh chóng tái cung ứng hàng từ kho trung chuyển, ưu tiên nhóm hàng lương thực, thực phẩm, nước uống đóng chai, gas, xăng dầu và hàng khô.

Bà Bùi Thị Thu Hằng, Trưởng Ban quản lý chợ Đông Ba cho biết, sáng ngày 4/11, khi nước rút đảm bảo an toàn và chợ được cấp điện trở lại, hầu hết các lô hàng chính và rong bạ đều đã mở bán.

Ở vùng thấp trũng Phong Dinh, Quảng Điền, Phú Vang..., một số chợ dân sinh vẫn còn ngập cục bộ nhưng tiểu thương đã trở lại buôn bán. Nhiều tiểu thương, hộ kinh doanh chủ động dự trữ thực phẩm từ trước, nên không xảy ra tình trạng khan hàng hay tăng giá bất thường.

Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các điểm bán, kho hàng, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi găm hàng, nâng giá. Trong những ngày cao điểm mưa lũ, lực lượng này đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bán hàng lưu động tại các khu dân cư bị chia cắt, đảm bảo người dân không thiếu nhu yếu phẩm.

Nhiều điểm kinh doanh linh động phục vụ khách hàng trong và sau lũ

Sau lũ, tâm lý mua sắm của người dân Huế đã dần ổn định trở lại. Tại các chợ như Đông Ba, An Cựu, Phú Bài, lượng khách mua sắm tuy chưa trở lại như trước mưa lũ nhưng tăng rõ rệt so với những ngày nước ngập. Các mặt hàng rau xanh, thịt cá tươi có tăng nhẹ từ 5-10% do nguồn cung chưa dồi dào, song nhìn chung giá cả vẫn trong tầm kiểm soát.

Rau củ quả từ các vùng cao như Hương Thủy, Hương Trà, Nam Đông, A Lưới được huy động đưa về thành phố, góp phần ổn định thị trường.



Thị trường dần bình ổn



Đến nay, hệ thống điện, nước, viễn thông được khôi phục nhanh đã tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ hoạt động trở lại. Nhiều siêu thị, cửa hàng tiện ích triển khai khuyến mãi kích cầu, giảm giá nhóm hàng thực phẩm tươi sống, đồ khô và hàng gia dụng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận nguồn hàng an toàn, giá hợp lý.

Đại diện siêu thị Co.opMart Huế cho biết, lượng hàng dự trữ của đơn vị vẫn duy trì ở mức cao, đủ cung ứng cho nhu cầu tiêu dùng ít nhất 2 - 3 tuần tới; đồng thời sẵn sàng điều chuyển hàng từ các tỉnh khác về nếu thị trường có biến động.

Hoạt động mua bán tại chợ Đông Ba trở lại bình thường

Từ ngày 29/10 đến 4/11/2025, Sở Công Thương đã triển khai xuất cấp hàng hóa dự trữ hỗ trợ các địa phương và người dân khắc phục hậu quả mưa lũ với tổng giá trị hơn 9,79 tỷ đồng. Cụ thể, đã cấp 31.800 thùng mì tôm, 15.600 thùng sữa (gồm 3.803 thùng sữa dinh dưỡng và 11.797 thùng sữa tươi tiệt trùng), 16.200 lít xăng và 4.200 lít dầu. Nguồn hàng được phân bổ kịp thời đến các vùng bị ngập sâu, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, điều đáng ghi nhận qua đợt mưa lũ này là năng lực ứng phó của hệ thống phân phối hàng hóa đã nâng cao hơn trước. Các doanh nghiệp lớn đều có kế hoạch dự trữ tại chỗ, phân luồng hàng theo địa bàn; các địa phương bố trí sẵn điểm trung chuyển và đội vận tải hỗ trợ.

Thành phố cũng đang rà soát lại các kho dự trữ hàng hóa ở khu vực thấp trũng để tính toán phương án di dời, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Về lâu dài, ngành Công Thương định hướng hình thành “mạng lưới cung ứng hàng hóa ứng phó thiên tai”, kết nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và lực lượng dự trữ của Nhà nước. Bên cạnh đó, việc khuyến khích doanh nghiệp số hóa quản lý kho, liên kết chuỗi cung ứng, xây dựng các điểm bán an toàn, thân thiện với thiên tai sẽ là hướng đi bền vững.

Sau những ngày khó khăn vì mưa lũ, nhịp sống thị trường ở Huế đang dần trở lại bình thường. Nỗ lực của chính quyền, ngành chức năng và doanh nghiệp trong bảo đảm nguồn hàng thiết yếu không chỉ giúp ổn định đời sống dân sinh, mà còn thể hiện năng lực quản trị rủi ro, thích ứng linh hoạt của nền kinh tế địa phương trước biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan.