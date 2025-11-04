Tổng lực vệ sinh khử khuẩn, đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh sau lũ

Phun hóa chất khử khuẩn tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

Khẩn trương khử khuẩn tại trường học, chợ và khu dân cư

Tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Thủy Xuân - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề do nước lũ ngập sâu, rác thải và bùn đất tràn vào khuôn viên, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Trong những ngày qua, TTYT Thuận Hóa đã chỉ đạo Trạm Y tế Thủy Xuân phối hợp cùng lực lượng tình nguyện khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, phòng học, thiết bị dạy học, sẵn sàng cho học sinh trở lại trường trong môi trường an toàn.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi - thầy giáo Trần Trắc, với đặc thù nằm ở vùng thấp trũng, những ngày qua trường bị nước lũ ngập sâu, trong đó các phòng học tầng 1 ngập hơn 1,2 mét khiến lượng bùn non, rác ứ đọng. Rất may, nhờ sự hỗ trợ của các nhân viên trạm y tế trong việc phun hóa chất khử khuẩn nên đến sáng 4/11, toàn bộ khuôn viên trường cơ bản sạch sẽ, sẵn sàng đón học sinh trong sáng 5/11.

Không chỉ trường học, công tác khử khuẩn tại các chợ cũng được triển khai khẩn trương. Đến trưa 4/11, toàn bộ 16 chợ trên địa bàn khu vực TTYT Thuận Hóa quản lý đã hoàn tất việc tiêu độc khử trùng, song song với việc phun hóa chất tại các tụ điểm đông người như bến xe, nhà ga, khu dân cư. ThS.BS Nguyễn Hoàng Chung, Giám đốc TTYT Thuận Hóa cho biết: “Chúng tôi thực hiện theo phương châm nước rút đến đâu, xử lý môi trường đến đó, đảm bảo an toàn vệ sinh cho cộng đồng, không để dịch bệnh bùng phát sau lũ”.

Tại xã Quảng Điền, nơi nhiều khu vực bị chia cắt bởi nước lũ, công tác khử khuẩn được triển khai đồng bộ. BSCKII Nguyễn Phương Tuấn, Giám đốc TTYT Quảng Điền cho hay: “Trên địa bàn có 19 trường học và 8 chợ, phần lớn ở vùng trũng thấp. Ngay khi nước rút, các đội y tế đã khẩn trương phun hóa chất khử khuẩn, đảm bảo các điểm trường và chợ sớm hoạt động trở lại, an toàn cho người dân”.

Căn tin Trường THPT chuyên Quốc Học Huế cũng được tiêu độc khử trùng

Cung ứng hóa chất, hỗ trợ các vùng ngập nặng

Nhằm đảm bảo đủ nguồn lực cho công tác vệ sinh khử khuẩn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế) đã chủ động phân phối 550kg Cloramin B và 52.000 viên khử khuẩn nước Aquatabs cho các TTYT khu vực và trạm y tế. Đợt hai, CDC tiếp tục dự trữ thêm 1 tấn Cloramin B và 20.000 viên Aquatabs để cấp cho những vùng thấp trũng không có nước máy như Quảng Điền, Phong Điền, Hóa Châu… Ngoài ra, CDC Huế còn nhận được sự hỗ trợ 1 tấn Cloramin B từ CDC Thái Nguyên và 200 lít dung dịch khử khuẩn từ Viện Pasteur Nha Trang, góp phần tăng cường năng lực ứng phó và phòng chống dịch bệnh sau thiên tai.

Khử khuẩn tại chợ Hai Bà Trưng

ThS.BSCKII Nguyễn Lê Tâm, Phó Giám đốc phụ trách CDC Huế cho biết: “Sau lũ, môi trường ẩm thấp, ô nhiễm nguồn nước và rác thải tồn đọng là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh bùng phát. Vì vậy, chúng tôi đã triển khai các đội phản ứng nhanh phối hợp với y tế cơ sở, giám sát sớm các ổ dịch, cấp phát hóa chất, viên lọc nước và hướng dẫn người dân xử lý vệ sinh môi trường tại chỗ”.

Song song với công tác khử khuẩn, ngành y tế TP. Huế cũng tăng cường truyền thông, tư vấn trực tiếp đến từng hộ dân nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh sau lũ. Theo ThS. Phan Thị Hiếu, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Điều dưỡng - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe, TTYT Thuận Hóa, cán bộ y tế đã đến từng khu dân cư, phát tờ rơi, tuyên truyền trên loa truyền thanh và mạng xã hội về các biện pháp bảo vệ sức khỏe sau thiên tai.

“Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân chủ động vệ sinh môi trường xung quanh, thu gom rác thải, xác động vật đúng nơi quy định; khơi thông cống rãnh, rắc vôi bột hoặc phun hóa chất tại khu vực nước lũ rút để ngăn mầm bệnh. Đối với nguồn nước sinh hoạt, cần đun sôi hoặc dùng viên Aquatabs khử khuẩn trước khi sử dụng, tuyệt đối không dùng nước giếng, ao hồ bị ngập”, Ths. Phan Thị Hiếu nhấn mạnh.

Công tác tuyên truyền còn nhấn mạnh đến vệ sinh an toàn thực phẩm, khuyến khích người dân ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; không sử dụng thực phẩm ôi thiu hoặc ngâm nước lũ. Người dân cũng được hướng dẫn ngủ màn, diệt loăng quăng, muỗi để phòng sốt xuất huyết, đồng thời theo dõi sức khỏe, đến cơ sở y tế ngay khi có biểu hiện sốt, tiêu chảy, phát ban hay viêm da.

Chị Nguyễn Thị Ánh (phường An Cựu) chia sẻ: “Nhà tôi bị ngập gần một mét, rác và bùn hôi thối tràn vào rất ô nhiễm. May mắn được các cán bộ y tế phường hướng dẫn cách pha Cloramin B khử khuẩn và tư vấn phòng bệnh, nên gia đình yên tâm hơn khi dọn dẹp sau lũ”.

Cùng với sự hỗ trợ chuyên môn của CDC Huế và các TTYT, công tác vệ sinh khử khuẩn sau lũ tại TP. Huế đang được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân và phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Với phương châm “Nước rút đến đâu, vệ sinh khử khuẩn đến đó”, ngành y tế thành phố tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát dịch bệnh, tuyên truyền vệ sinh cộng đồng và đảm bảo đủ hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch.