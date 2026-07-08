Huế phải tăng tốc, bứt phá từ đổi mới tư duy và hiệu quả thực thi

Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị Thành ủy lần thứ 6 (mở rộng) từ ngày 7 - 8/7. Ảnh: Cổng thông tin Thành ủy

Bối cảnh hiện nay đang đặt ra cho Huế cả thời cơ lớn và thách thức không nhỏ. Cùng với cả nước, thành phố đang triển khai những chủ trương lớn của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát huy vai trò của kinh tế tư nhân và hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững.

Đối với Huế, yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết. Là thành phố trực thuộc Trung ương, Huế phải chứng minh năng lực phát triển mới, vị thế mới và khát vọng mới. Nhưng Huế cũng là đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, nơi mọi quyết sách phát triển không thể chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng, mà còn phải được soi chiếu bởi chiều sâu văn hóa, chất lượng sống, sự hài hòa với thiên nhiên và bản sắc riêng có của vùng đất Cố đô.

Sáu tháng đầu năm 2026, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số có nhiều chuyển biến; quốc phòng, an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Đặc biệt, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành thông suốt, từng bước phát huy hiệu quả.

Điều đáng ghi nhận là từ thực tiễn cơ sở đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, gần dân, sát dân. Có thể kể đến mô hình “Mở cửa cuối tuần vì dân phục vụ” của xã Chân Mây - Lăng Cô; “Nhà văn hóa số - Điểm dịch vụ cộng đồng” của phường Thuận An; ứng dụng nền tảng số trong quản lý, điều hành ở phường Hương Trà; mô hình “Tương tác số” của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vỹ Dạ; “Tổ Dân vận số” của xã A Lưới 2. Những mô hình ấy, dù khác nhau về cách làm, đều gặp nhau ở một điểm: Lấy người dân làm trung tâm, lấy chuyển đổi số làm công cụ, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. Nếu nhìn thẳng vào thực tiễn, chúng ta vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ. Tốc độ tăng trưởng ở một số lĩnh vực chưa đạt yêu cầu; tiến độ một số dự án trọng điểm còn chậm; môi trường đầu tư, kinh doanh cần tiếp tục cải thiện; ở một số nơi việc cụ thể hóa chủ trương thành hành động còn chậm; năng lực tổ chức thực hiện chưa đồng đều; trách nhiệm người đứng đầu có nơi chưa rõ; tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm vẫn còn xuất hiện.

Đây là những vấn đề không thể xem nhẹ. Một chủ trương đúng, nếu triển khai chậm, sẽ làm mất cơ hội. Một nghị quyết hay, nếu không đi đến kết quả cuối cùng, sẽ không tạo ra chuyển biến thực chất. Một bộ máy được sắp xếp tinh gọn, nếu cán bộ không đổi mới tư duy và phương thức làm việc, thì khó có thể đạt hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả như mong muốn.

Một góc đô thị Huế. Ảnh: Lê Hoàng

Vì vậy, tinh thần xuyên suốt trong thời gian tới phải là: Đổi mới tư duy, quyết liệt hành động; phân cấp mạnh hơn, trách nhiệm rõ hơn; kỷ cương nghiêm hơn, hiệu quả thực chất hơn. Mọi nhiệm vụ, mọi chương trình, mọi giải pháp đều phải hướng đến kết quả cuối cùng là sự phát triển của thành phố, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Trước hết, thành phố cần tập trung hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030. Muốn vậy, phải khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực phát triển; đẩy nhanh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng môi trường đầu tư; sử dụng hiệu quả đất đai, tài chính, đầu tư công; xử lý kiên quyết các dự án chậm triển khai, gây lãng phí.

Cùng với đó, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII phải thật sự ngắn gọn, trọng tâm, khả thi, dễ kiểm tra, dễ đánh giá. Không thể để tình trạng chương trình nhiều nhưng hiệu quả chưa cao, nghị quyết đúng nhưng tổ chức thực hiện chậm. Mỗi nhiệm vụ phải có sản phẩm cụ thể, lộ trình cụ thể, trách nhiệm cụ thể.

Một nhiệm vụ lớn khác là giảm nghèo bền vững. Đây không chỉ là chính sách an sinh, mà còn là trách nhiệm chính trị và đạo lý phát triển. Mục tiêu đến năm 2030 Huế cơ bản không còn hộ nghèo chỉ có thể đạt được nếu các chính sách đi vào thực chất, tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập và phát huy nội lực của người dân, nhất là ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các địa bàn còn khó khăn.

Đối với Huế, phát triển văn hóa, du lịch, dịch vụ và kinh tế tư nhân phải được xem là những động lực trọng tâm. Di sản và bản sắc văn hóa không chỉ là niềm tự hào, mà còn là nguồn lực phát triển đặc biệt. Vấn đề là phải biến nguồn lực ấy thành sản phẩm, thành dịch vụ, thành giá trị gia tăng, thành sức cạnh tranh của đô thị. Văn hóa phải thật sự trở thành nền tảng; du lịch phải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; kinh tế tư nhân phải trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng.

Giáo dục, đào tạo và y tế chuyên sâu cũng cần được nhìn nhận không chỉ như lĩnh vực an sinh, mà còn là trụ cột chiến lược để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng sống và năng lực cạnh tranh của thành phố. Xây dựng Huế trở thành “Xứ sở hạnh phúc” không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà phải được đo bằng chất lượng dịch vụ công, môi trường sống, cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe và niềm tin của người dân.

Trong giai đoạn mới, Huế càng phải đề cao kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Sự phát triển của thành phố không thể chờ đợi những cách làm cũ, tâm lý an toàn, né tránh, đùn đẩy. Huế cần một tinh thần hành động mới: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Thời cơ đang mở ra, nhưng thời cơ không tự biến thành thành quả. Vị thế thành phố trực thuộc Trung ương là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm rất lớn. Huế phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, hiện đại hơn, nhưng vẫn phải là Huế: sâu lắng, nhân văn, xanh, sạch, đẹp, giàu bản sắc và đáng sống.

Với truyền thống đoàn kết, ý chí đổi mới và khát vọng vươn lên, toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố cần cùng nhau hành động quyết liệt hơn nữa, biến nghị quyết thành chương trình cụ thể, biến chương trình thành kết quả thực chất, quyết tâm xây dựng Huế phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị thế mới và từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế - Xứ sở hạnh phúc.