Vở múa chinh phục nhiều sân khấu quốc tế lưu diễn tại Việt Nam

"Duyên ngày nợ đêm", một tác phẩm múa hùng tráng và mãn nhãn.

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Yasmina Khadra, vở múa tái hiện hành trình tìm về cội nguồn Algeria của chính biên đạo đồng thời đặt ra những câu hỏi sâu sắc về bản sắc, ký ức, sự giao thoa văn hóa và mối quan hệ giữa con người với lịch sử của mình. Tác phẩm sẽ có chuyến lưu diễn sang Việt Nam vào tháng tới đây.

Tác phẩm là sự kết hợp táo bạo giữa nhào lộn, thể dục dụng cụ, b-boying, hip-hop, múa đương đại và ballet, tạo nên một hình thức biểu đạt vừa mạnh mẽ, giàu năng lượng, vừa tinh tế và giàu chất suy tưởng.

Ở điểm giao thoa độc đáo giữa nhiều loại hình nghệ thuật đó, vở diễn khai triển một ngôn ngữ biên đạo với cường độ mãnh liệt hiếm có. Những chuyển động cơ thể được đẩy đến giới hạn cực độ, như thể thách thức trọng lực qua các màn nâng đỡ ngoạn mục, những cú bật nhảy đầy ấn tượng. Các tổ hợp chuyển động tập thể đạt đến độ chính xác gần như mê hoặc, nhưng vẫn giữ được sự hài hòa, mạch lạc và một thẩm mỹ thị giác tinh tế.

Vở múa "Duyên ngày nợ đêm" quy tụ 14 vũ công tài năng, phần lớn xuất thân từ múa đường phố và hip-hop. Dưới sự dẫn dắt của Hervé Koubi, tinh thần của street dance được chuyển hóa thành một ngôn ngữ múa đương đại tinh tế, thấm nhuần thẩm mỹ hội họa phương Đông và kiến trúc Hồi giáo. Những hình khối cơ thể đan cài, những đội hình xoay chuyển không ngừng tạo ra những hình ảnh sân khấu vừa hùng tráng, vừa mang sắc thái tĩnh tại, thiền định.

Thông qua ngôn ngữ múa, tác phẩm khai thác những chủ đề mang tính phổ quát như bản sắc, ký ức, di sản văn hóa và sự gặp gỡ giữa các nền văn hóa. Duyên ngày nợ đêm vì thế không chỉ là một tác phẩm trình diễn kỹ thuật cao, mà còn là một không gian của ký ức, của sự hòa hợp và của đối thoại văn hóa.

Vở múa "Duyên ngày nợ đêm" sẽ biểu diễn ngày 17/6 tại Festival Huế; ngày 19/6 tại Nhà hát Bến Thành (Thành phố Hồ Chí Minh) và ngày 21/6 tại Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội).

Biên đạo người Pháp gốc Algeria Hervé Koubi đã kiến tạo một ngôn ngữ biên đạo độc đáo, hình thành từ sự giao thoa giữa múa đương đại và văn hóa đô thị. Được đào tạo tại Trung tâm Múa quốc tế Rosella Hightower (Cannes), ông nổi tiếng với cách tiếp cận đầy tính sáng tạo và tinh thần nhân văn sâu sắc.

Với tầm ảnh hưởng quốc tế rộng lớn và những đóng góp quan trọng cho sự đổi mới ngôn ngữ múa đương đại, Hervé Koubi đã được Bộ Văn hóa Pháp trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ Huân chương Nghệ thuật và Văn học (Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres) vào năm 2015. Đây là sự ghi nhận dành cho những cá nhân có đóng góp nổi bật trong việc quảng bá và phát triển nghệ thuật, văn hóa của Pháp trên phạm vi toàn cầu.

