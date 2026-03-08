Phạm Minh Cương & giấc mơ World Cup U17

Với Phạm Minh Cương, mục tiêu sắp tới là cùng U17 Huế giành quyền tham dự Vòng chung kết U17 Quốc gia 2026

Không còn bầu không khí sôi động của những trận đấu quốc tế hay cảm giác vỡ òa sau chiến tích lịch sử, Minh Cương giờ đây lại trở về với những buổi tập thường ngày trên sân Tự Do. Dẫu vừa trải qua cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, em vẫn giữ sự giản dị và khiêm tốn của một cầu thủ trẻ trưởng thành từ bóng đá Huế.

Ít ai biết rằng, phía sau niềm vui hôm nay là cả một hành trình nhiều nỗ lực và kiên trì của cậu bé bắt đầu theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp từ năm 2022. Ngày ấy, Minh Cương chỉ là một cậu học trò nhỏ với vóc dáng gầy gò, ít nói nhưng luôn mang theo niềm đam mê đặc biệt với trái bóng tròn.

Những ngày đầu xa gia đình để tập luyện không hề dễ dàng với một cầu thủ tuổi thiếu niên. Đó là những buổi tập kéo dài dưới thời tiết khắc nghiệt, những lần mệt mỏi vì cường độ vận động cao hay áp lực phải cạnh tranh để khẳng định bản thân. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Minh Cương chọn cách cố gắng nhiều hơn mỗi ngày.

Ông Hoàng Đình Nghĩa - Huấn luyện viên đội bóng U17 Huế chia sẻ: “Minh Cương không phải mẫu cầu thủ nổi bật nhất ngay từ đầu, nhưng lại là người luôn kiên trì hoàn thiện bản thân sau từng buổi tập. Điểm mạnh của Minh Cương là tốc độ tốt, khả năng bứt tốc hiệu quả trong những tình huống phản công và sự năng nổ trong lối chơi. Đây là nền tảng quan trọng để em tiếp tục phát triển trong thời gian tới”.

Chính sự kiên trì ấy đã giúp em từng bước trưởng thành, trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của bóng đá trẻ Huế và được triệu tập vào đội tuyển U17 Việt Nam. Với Minh Cương, lần đầu khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia là cảm xúc mà em sẽ luôn ghi nhớ. “Được khoác áo đội tuyển Việt Nam là niềm tự hào rất lớn đối với em”, Minh Cương chia sẻ.

Tại Giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam đã thi đấu đầy bản lĩnh để bước lên ngôi vô địch. Sau đó, đội tuyển tiếp tục tạo nên dấu ấn đặc biệt khi giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026 - thành tích lịch sử của bóng đá Việt Nam ở cấp độ U17.

Nhắc lại hành trình ấy, Minh Cương cho rằng điều tạo nên tinh thần và bản lĩnh của U17 Việt Nam chính là “sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ của cả tập thể”. Theo Minh Cương, toàn đội luôn đoàn kết, động viên nhau vượt qua mọi khó khăn để hướng đến mục tiêu chung.

Trong những ngày trở về sau dấu mốc đáng nhớ ấy, Minh Cương nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ quê nhà. Với em, đó là niềm vui và cũng là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Ngoài sân cỏ, Minh Cương là một chàng trai khá giản dị và hài hước. Em thường mang đến tiếng cười cho bạn bè, đồng đội sau những giờ tập luyện căng thẳng. Nhưng phía sau sự vui vẻ ấy là tình cảm đặc biệt dành cho gia đình, những người luôn âm thầm đồng hành cùng em trên hành trình theo đuổi bóng đá.

Khi được hỏi ai là người truyền cảm hứng lớn nhất cho mình, Minh Cương trả lời ngay lập tức: “Bố mẹ là người cho em cảm hứng để theo đuổi đam mê bóng đá. Em luôn biết ơn vì bố mẹ đã động viên và ở bên em trong những lúc khó khăn nhất”.

Sau cột mốc World Cup U17, Minh Cương hiểu rằng phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách. Hiện tại, em đang cùng đội U17 Huế tập trung tập luyện để chuẩn bị cho vòng loại U17 Quốc gia với mục tiêu giành quyền vào vòng chung kết.

“Mục tiêu trước mắt của em là cùng đội thi đấu tốt tại vòng loại U17 Quốc gia và cố gắng giành quyền vào vòng chung kết. Xa hơn nữa, em sẽ tiếp tục nỗ lực để cùng U17 Việt Nam đạt thành tích tốt nhất ở các giải đấu sắp tới”, Minh Cương chia sẻ.

Đối với bóng đá Huế, sự trưởng thành của Phạm Minh Cương là tín hiệu tích cực cho công tác đào tạo trẻ. Từ những sân tập giản dị của bóng đá Cố đô, những cầu thủ trẻ như Minh Cương đang từng bước khẳng định bản thân ở đấu trường khu vực và quốc tế.

Tấm vé World Cup là cột mốc đáng nhớ, và với Phạm Minh Cương, hành trình phía trước có lẽ mới chỉ bắt đầu.