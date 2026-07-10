Ba nữ sinh cùng lớp dẫn đầu điểm tốt nghiệp môn Văn

Chinh phục điểm số cao nhất

Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế đón một niềm vui đặc biệt. Cả nước có 8 thí sinh tại 5 tỉnh, thành đạt 9,75 điểm ngữ văn - mức điểm cao nhất của môn văn năm nay, trong đó TP. Huế có 3 thí sinh. Điều đặc biệt là cả 3 em: Trần Đặng Trâm Anh, Trần Tuệ Khả Ái và Lê Hoàng Thanh Hà đều học chung lớp 12 chuyên Văn.

Với cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Phương Hà, đây là niềm vui đặc biệt của một mùa thi. Cô chia sẻ: “Có lẽ đây là lần đầu tiên Huế có 3 học sinh cùng một lớp đạt mức điểm cao nhất môn ngữ văn của cả nước. Tôi bất ngờ về số lượng học sinh đạt điểm cao, nhưng không bất ngờ về những cái tên ấy, bởi các em đều rất tài năng, chăm chỉ và có một tình yêu lớn dành cho văn học”.

Trần Đặng Trâm Anh

Thời điểm biết mình đạt 9,75 điểm, Trần Đặng Trâm Anh vừa hoàn thành chuyến leo núi. Em mở điện thoại xem điểm và gần như vỡ òa. Trâm Anh nhớ lại: “Mọi mệt mỏi của chuyến leo núi như tan biến. Em cảm thấy rất hạnh phúc vì đã hoàn thành mục tiêu mà mình kiên trì theo đuổi suốt 3 năm THPT”.

Từng đoạt giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn ngữ văn và vừa được kết nạp vào Đảng, Trâm Anh cho rằng, để có một bài văn đạt điểm cao, điều quan trọng nhất là bám sát các tiêu chí: đúng - đủ - hay. Đúng là đọc thật kỹ đề, gạch chân những từ khóa quan trọng để xác định chính xác yêu cầu. Với đề thi năm nay có tính mở và đòi hỏi tư duy, dù viết hay đến đâu nhưng không đúng trọng tâm thì cũng rất khó đạt điểm cao. Đủ là biết phân bổ thời gian hợp lý để hoàn thành trọn vẹn bài thi. Theo Trâm Anh, một bài văn đạt điểm cao không chỉ cần đúng và đủ mà còn phải có dấu ấn riêng của người viết: “Em luôn quan niệm một bài văn thuyết phục không nằm ở những lời lẽ cầu kỳ, mà ở cảm xúc chân thành, tư duy rõ ràng và khả năng chạm đến người đọc”.

Với câu nghị luận xã hội của đề thi năm nay, em dành thời gian gạch chân cụm từ khóa “làm thế nào” để xác định đúng trọng tâm cần bàn luận. Từ việc giải thích khái niệm “Steve Jobs Việt Nam”, em triển khai hệ thống giải pháp theo trình tự từ suy nghĩ, thói quen đến hành động của mỗi cá nhân, sau đó mở rộng đến vai trò của nhà trường và xã hội. Bài viết cũng dành dung lượng cho phần phản biện, liên hệ bản thân và mở rộng vấn đề nhằm tạo tính chặt chẽ, chiều sâu trong lập luận.

Lê Hoàng Thanh Hà

Nếu Trâm Anh chinh phục bài thi bằng tư duy mạch lạc và nguyên tắc “đúng - đủ - hay” thì Lê Hoàng Thanh Hà lại xem bản lĩnh trong phòng thi là yếu tố quyết định. Theo em, điều quan trọng để hoàn thành tốt bài thi không chỉ là kiến thức hay kỹ năng, mà còn là khả năng giữ vững tâm lý trong phòng thi. “Tâm lý và áp lực có thể ảnh hưởng rất lớn đến kết quả. Khi bình tĩnh, mình sẽ minh mẫn hơn để phân tích đề, tự tin vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã được học”, Thanh Hà lý giải.

Cùng nuôi dưỡng tình yêu văn chương

Không chỉ cùng đạt mức điểm cao nhất, 3 nữ sinh còn có chung một tình yêu với văn chương, dù mỗi người lựa chọn cho mình một cách học, một cách cảm nhận và chinh phục môn văn rất riêng.

Là học sinh từng hai lần đoạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn ngữ văn, Thanh Hà cho rằng, điều cốt lõi của môn văn là khả năng cảm nhận, phân tích và bày tỏ suy nghĩ một cách thuyết phục, tinh tế, giàu cảm xúc. Kiến thức nền tảng là cần thiết, nhưng điều quyết định vẫn là sự thấu hiểu vấn đề và cách diễn đạt của mỗi người. Để làm giàu vốn hiểu biết, ngoài kiến thức từ thầy cô và sách giáo khoa, Thanh Hà còn duy trì thói quen đọc tác phẩm văn học, theo dõi tin tức thời sự để bồi đắp vốn sống, giúp bài viết thực tế, có chiều sâu hơn.

Trần Tuệ Khả Ái

Trần Tuệ Khả Ái nuôi dưỡng tình yêu văn chương bằng sự tích lũy bền bỉ mỗi ngày. Theo em, học văn không chỉ là tiếp nhận kiến thức mà còn là quá trình cảm thụ, bồi đắp cảm xúc và làm giàu vốn sống. Ngoài giờ học, em duy trì thói quen đọc sách ở nhiều thể loại, theo dõi báo chí, thời sự để mở rộng hiểu biết và trau dồi vốn từ. Với Khả Ái, văn học không chỉ là một môn học mà còn là nơi giúp em giãi bày cảm xúc, mở rộng cách nhìn về cuộc sống: “Văn học là hành trình khám phá cái đẹp. Vì vậy, hãy học với tâm thế thoải mái, chủ động và mạnh dạn thể hiện tiếng nói riêng của mình”.

Theo Trâm Anh, điều quý giá nhất sau 3 năm học chuyên Văn không chỉ là kiến thức tích lũy được mà còn là sự trưởng thành trong tâm hồn. Văn học dạy em biết lắng nghe, đồng cảm và nhìn cuộc sống từ nhiều góc độ khác nhau. Ước mơ của Trâm Anh là trở thành giáo viên dạy văn, không chỉ để truyền đạt kiến thức mà còn khơi dậy trong học sinh tình yêu đối với tiếng Việt và văn hóa dân tộc.

Ba bài thi đạt mức điểm cao nhất là thành quả xứng đáng cho những tháng ngày miệt mài của ba cô gái. Tuy nhiên, phía sau điểm số 9,75 không chỉ là thành tích, mà còn là hành trình các em bền bỉ nuôi dưỡng đam mê, để từ đó trưởng thành và lan tỏa tình yêu với văn chương.