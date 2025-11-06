Đồng hành cùng học sinh lớp 1

Cô và trò lớp 1/5, Trường Tiểu học Vĩnh Ninh

Làm quen nề nếp mới

Lớp 1/5, Trường Tiểu học Vĩnh Ninh (phường Thuận Hóa) do cô giáo Nguyễn Tôn Hiếu Thảo chủ nhiệm, hôm nay đang say sưa tập viết. Trên bảng, cô Thảo đọc to từng chữ mẫu, cả lớp cùng viết theo từng hàng. Đợi cả lớp hoàn thành xong hàng thứ nhất, cô mới chuyển sang hàng tiếp theo. Với những học sinh còn viết chậm, cô nhẹ nhàng đến bên, kiên nhẫn hướng dẫn, đôi khi cầm tay nắn từng nét chữ. Cuối mỗi buổi học, cô nán lại kèm riêng từng em cho đến khi các con viết được ngay ngắn, rõ nét.

Những ngày đầu, cô trò lớp 1/5 gặp không ít khó khăn. Lớp học nhỏ ấy từng là nơi của những giọt nước mắt, những cái ôm bịn rịn. Sau gần hai tháng, lớp học ấy giờ đã khác. Tiếng nấc nghẹn ngày nào nhường chỗ cho tiếng hát, tiếng cười rộn ràng giữa giờ học. Cô học trò Nguyễn Hoàng Mai Uyên cười tươi: “Con thích đi học, vì ở lớp có cô giáo hiền lắm. Con được cô tặng nhiều sticker nữa”.

Để giúp học sinh làm quen với trường lớp mới, ngày tựu trường của học sinh lớp 1 luôn được các trường tiểu học tổ chức chu đáo, vui tươi với nhiều hoạt động trải nghiệm, như: “Làm quen trường lớp”, “Trải nghiệm em vào lớp 1” hay “Ngày hội đến trường của bé”. Cô giáo Lê Thị Ly Na, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Thuận Hóa) chia sẻ: “Nhà trường lựa chọn giáo viên có năng lực sư phạm tốt, yêu nghề, mến trẻ làm chủ nhiệm khối lớp 1. Đồng thời phối hợp với phụ huynh để chuẩn bị tâm lý, rèn nề nếp cho trẻ, giúp các con đến trường với niềm vui chứ không áp lực”.

Yêu thương & kiên nhẫn

Đi học lớp 1 là bước ngoặt đầu tiên trong hành trình học tập của trẻ, khi các em chuyển từ vui chơi ở mầm non sang học tập có kỷ luật. Theo cô Nguyễn Ngọc Minh Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, giai đoạn đầu cấp tiểu học có ý nghĩa đặc biệt trong việc hình thành thái độ, nề nếp học tập của trẻ. Trẻ vừa chuyển từ mầm non sang tiểu học, nên mọi thứ đều mới mẻ. Nếu thiếu sự đồng hành và phương pháp phù hợp, các em dễ sợ học, sợ cô giáo, mất hứng thú với trường lớp.

Từ nhận thức đó, các trường tiểu học trên địa bàn TP. Huế đã áp dụng nhiều giải pháp đồng hành thiết thực, trong đó chú trọng phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực, lấy sự khích lệ làm nền tảng, giúp học sinh lớp 1 nhanh chóng thích nghi với nề nếp và phương pháp học tập mới. Đồng thời, chú trọng công tác phối hợp giữa giáo viên, phụ huynh và các đoàn thể trong trường để nắm bắt tình hình, tâm lý và đặc điểm của từng học sinh, từ đó có hướng hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giáo dục toàn diện.

Cô Hiếu Thảo cho rằng, với học sinh lớp 1, điều cần nhất là sự kiên nhẫn. Các em còn nhỏ, mới làm quen với nề nếp trường lớp nên cô giáo phải luôn động viên, khích lệ, khuyến khích những hành vi tích cực, khen ngợi kịp thời thay vì phê bình lỗi sai. Việc rèn luyện thái độ và hành vi được thực hiện từ những việc nhỏ nhất, như cách chào hỏi, xếp hàng, giơ tay phát biểu, ngồi học đúng tư thế hay giữ gìn đồ dùng học tập... Các quy tắc lớp học được xây dựng đơn giản, rõ ràng trên cơ sở có sự thống nhất của học sinh, để các em thấy có trách nhiệm và tham gia vào quá trình xây dựng nề nếp.

Chị Nguyễn Ngọc Yến Phương, phụ huynh có con học lớp 1 Trường Tiểu học Vĩnh Ninh chia sẻ: “Những ngày đầu, con tôi rất sợ, sáng nào cũng đòi mẹ đi cùng vào lớp. Nhưng nhờ cô giáo nhẹ nhàng, kiên nhẫn trò chuyện và đồng hành cùng con, giờ đây bé đã tự lập hẳn. Mỗi sáng con dậy sớm, nhắc mẹ chuẩn bị để đi học đúng giờ. Tôi thật sự bất ngờ và vui mừng trước sự trưởng thành nhanh chóng của con”.