Đào tạo nguồn nhân lực chăn nuôi thú y chất lượng cao

Nhóm sinh viên CNTY trong một buổi nghiên cứu, thực hành

Sự cần thiết

Cứ vào thời điểm giao mùa, diễn biến thời tiết phức tạp thì nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên GSGC rất cao. Trên địa bàn TP. Huế trong nhiều năm trở lại đây thường xuyên xảy ra các loại dịch bệnh trên GSGC như: lở mồm long móng, lợn tai xanh, dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm và một số bệnh thông thường.

Nguyên nhân dịch bệnh được cơ quan chuyên môn xác định là do nguồn bệnh vẫn còn tiềm ẩn trong môi trường và hoạt động chăn nuôi nhỏ lẻ, không kiểm soát dịch tễ. Phần lớn các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đều tự phát, không nắm các biện pháp kỹ thuật phòng trừ, nên khi dịch bệnh xảy ra đành “bó tay”.

Đặc biệt, dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa có các loại thuốc đặc trị, chủ yếu là phòng bệnh bằng cách chăn nuôi an toàn sinh học. Mới đây, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại một số địa phương trên địa bàn thành phố, buộc phải tiêu hủy hơn 500 con lợn kéo theo tâm lý e ngại tiêu dùng, gây thiệt hại lớn đến ngành chăn nuôi.

Ngay cả các trang trại chăn nuôi GSGC trên địa bàn thành phố cũng nuôi theo phong trào, chưa có kỹ thuật, kiến thức đầy đủ trong chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh. Nhiều trang trại nuôi hàng trăm, hàng ngàn con lợn, hàng ngàn con gia cầm trở lên nhưng vẫn không có một cán bộ, kỹ sư CNTY nào hỗ trợ sản xuất, phòng trừ dịch bệnh.

Trong khi đó nguồn thực phẩm thịt lợn tại các siêu thị của Tập đoàn Quế Lâm lại tiêu thụ tốt, ít ảnh hưởng do dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn thành phố.

Ông Tôn Thất Thạnh, chuyên gia chăn nuôi của Tập đoàn Quế Lâm trao đổi, tại các trang trại chăn nuôi lợn, bò, gia cầm của Quế Lâm đều có các kỹ sư túc trực 24/24 giờ để quản lý, chăm sóc và theo dõi sức khỏe, triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Khi vật nuôi có dấu hiệu dịch bệnh sẽ có biện pháp chữa trị ngay, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

Tự tin hành nghề

Chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Huế hiện nay phải cần đến hàng ngàn kỹ sư CNTY phục vụ yêu cầu chăn nuôi GSGC theo mô hình trang trại, gia trại. Lợi thế là TP. Huế có Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, nơi được xem là “cái nôi” đào tạo kỹ sư CNTY chất lượng cao cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Sinh viên Trần Thị Phương Lan, lớp Thú y 55C, Khoa CNTY Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tự tin: “Mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng em vẫn tự tin làm tốt công việc chuyên môn sau này. Ngoài kiến thức lý thuyết, em được trường, khoa tạo điều kiện thực tập, thực hành tại các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi quy mô lớn trong và ngoài nước”.

Từ những định hướng thực tế của giảng viên, Phương Lan cùng nhóm sinh viên đã triển khai thành công dự án “Sản xuất chế phẩm sinh học thay thế kháng sinh và giảm phát thải trong chăn nuôi (HUAF-BIO)”. Dự án này không chỉ hướng đến xử lý vấn đề kháng sinh mà còn góp phần giảm ô nhiễm môi trường và phát thải khí nhà kính. Dự án đoạt giải Ba chung cuộc tại Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII (SV.STARTUP - 2025).

PGS.TS. Trần Thanh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông tin, hằng năm nhà trường luôn nắm bắt nhu cầu xã hội để tuyển sinh, đào tạo ngành CNTY một cách phù hợp, gắn với chất lượng đầu vào và đầu ra. Quá trình đào tạo gắn lý thuyết với thực hành, giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp đều đủ khả năng, tự tin ứng dụng vào thực tiễn.