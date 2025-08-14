“Múa” cọ trên nón lá

Cô gái 9X Phạm Thị Tường Vi hạnh phúc vì được làm công việc yêu thích

Bén duyên

Sáng sớm, khi nắng vừa chạm ngõ con hẻm nhỏ bên cồn Hến, chị Phạm Thị Tường Vi đã ngồi bên hiên nhà, tay thoăn thoắt lướt cọ trên nón lá. Cầu Trường Tiền in bóng xuống dòng Hương, Đại Nội cổ kính giữa những tán cây xanh biếc, chùa Thiên Mụ ẩn mình nơi chân đồi... dần hiện ra sống động dưới từng nét vẽ. Hoàn thành xong một chiếc nón, Vi thoăn thoắt lia tay, chiếc nón nhẹ tênh bay theo một đường cong điệu nghệ rồi hạ xuống khoảng sân cách đó vài mét.

Vài năm trước, Vi lần đầu thử mày mò vẽ nón. Nón vẽ xong còn đang phơi chưa khô màu mực, bất ngờ được một nhóm du khách tham quan cồn Hến ghé đến hỏi mua. “Hai chiếc nón đầu tay có người đón nhận khiến tôi rất vui. Tôi cũng nhận ra, có một lối đi mới mình có thể theo đuổi” - Vi kể, mắt ánh lên niềm vui.

Du khách sau khi tham quan cồn Hến, thích thú ghé đến cơ sở của Vi lựa nón lá

Ngày đầu tập tành vẽ nón, Vi làm hỏng hơn 200 chiếc. Nản, nhưng vì quá mê bảng màu và cây cọ, Vi vẫn kiên trì theo đuổi. Bây giờ, những chiếc nón do cô vẽ đã tỏa đi khắp Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hội An, Ninh Bình, Sa Pa… Mỗi vùng đất, Vi đều chọn những hình ảnh đặc trưng để thể hiện: Huế với chùa Thiên Mụ, cầu Trường Tiền; Hội An với phố cổ, đèn lồng; Hà Nội với Hồ Gươm, chùa Trấn Quốc… Có lần vào Hội An, đứng giữa phố cổ đông đúc, Vi tình cờ bắt gặp một du khách đang đội chiếc nón do chính tay cô vẽ, dạo phố chụp hình, cô không giấu được niềm vui. “Tôi thấy hạnh phúc vô cùng khi nhìn thấy hình ảnh đó", Vi bày tỏ.

Yêu nghề

Trước hiên nhà Vi, những chiếc nón đủ sắc màu được cô cẩn thận bọc nilong chống ẩm, treo lơ lửng, đong đưa trong gió. Vi chia sẻ, thời tiết ở Huế mưa nắng thất thường, nón lá dễ ẩm mốc nên phải giữ gìn kỹ.

Chị Minh Châu, một du khách Hà Nội đứng bên cạnh Vi, háo hức chọn vài chiếc nón vẽ phong cảnh Huế để làm quà, như cách chị mang chút hồn xứ Huế gửi đến người thân ở nhà. Còn chị Lan Ngọc, đến từ Đà Nẵng thì tỉ mẩn lựa chiếc nón hợp với bộ váy mang theo, để chuẩn bị cho buổi chụp hình bên Đại Nội ngày mai. “Đi một vòng cồn Hến, ăn cơm hến, chè bắp, rồi sắm vài chiếc nón xinh xắn, đề tên tặng bạn bè, chuyến đi này khiến mình thật sự thích thú”, chị Ngọc cười, tay nâng niu chiếc nón vừa chọn”.

Vi cho biết, cô vừa bán nón vẽ tại nhà, vừa bỏ sỉ theo đơn đặt hàng từ xa. Đặc biệt, cô còn mở một gian hàng nhỏ để du khách trải nghiệm vẽ nón lá ngay tại nhà mình. “Nhiều người sau khi dạo quanh cồn Hến ngắm cảnh, thưởng thức ẩm thực xong thì ghé đến đây. Thay vì mua nón vẽ sẵn, họ thích tự tay vẽ, để chiếc nón mang dấu ấn riêng mình. Không chỉ du khách trong và ngoài nước, nhiều người ở Huế cũng thích thú với trải nghiệm này”, Vi hào hứng kể.

Theo Vi, nghề vẽ tranh trên nón lá không quá khó, chỉ cần chút năng khiếu, đam mê và đủ kiên nhẫn. “Nhiều người đến học vẽ nón với tôi, nhưng rồi lại bỏ cuộc giữa chừng, không có ai theo được nghề. Bởi cứ một chiếc nón vẽ bị hư, lòng kiên nhẫn của họ lại vơi đi một chút. Tôi cũng từng phải mất nửa năm tự học, tự trau dồi tay nghề mới dám nhận các đơn hàng lớn. Nhưng càng gắn bó, càng thêm yêu nghề. Với tôi, mỗi ngày được sống trong đam mê là một niềm hạnh phúc”.

Mỗi ngày, Vi vẽ từ 50 - 100 chiếc nón. Những hôm có đơn hàng gấp, cô ngồi miệt mài từ sáng sớm cho đến tận khuya. Vi cho biết, nón lá nhỏ có giá 35 nghìn đồng, nón lớn 50 nghìn đồng, còn nón đệm bàng do phải vẽ nhiều lớp, tốn nhiều thời gian hơn nên có giá 120 nghìn đồng.

Vào những dịp lễ lớn như 26/3 hay 2/9, đơn hàng nón cờ đỏ sao vàng đổ về dồn dập, có lúc Vi phải huy động cả nhà phụ giúp. Thời gian qua, do bận rộn, Vi phải tạm dừng hoạt động trải nghiệm vẽ tranh trên nón lá. Tuy vậy, Vi vẫn đang ấp ủ làm mới không gian trải nghiệm, phủ thêm cây xanh, trồng thêm hoa lá để tạo một góc thân thiện và gần gũi hơn để khách quay lại vẽ nón trong thời gian tới.

Cô gái 9X mỗi ngày vẫn đều đặn ngồi bên hiên, cần mẫn với từng nét cọ, thả hồn vào từng mảng màu, để mỗi chiếc nón rời tay cô không chỉ là một vật phẩm, mà còn là một mảnh ký ức Huế đầy rực rỡ theo chân du khách muôn phương. “Khi nào còn khách du lịch, thì còn người vẽ tranh trên nón lá” - Vi cười, lấp lánh niềm tin.