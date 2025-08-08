Hội thảo sẽ có 3 báo cáo khoa học tại phiên toàn thể, 12 báo cáo tại các phiên nội bộ

Thông qua hội thảo nhằm đánh giá thực trạng triển khai Chương trình GDPT cấp tiểu học, từ đó nhận diện những khó khăn, thách thức và chia sẻ các mô hình, phương pháp và kinh nghiệm thực tiễn trong giảng dạy và quản lý giáo dục theo Chương trình GDPT cấp tiểu học hiện nay.

Hội thảo được nghe 3 báo cáo khoa học tại phiên toàn thể, 12 báo cáo tại các phiên nội bộ trên tổng số 88 báo cáo khoa học về chương trình và chính sách giáo dục tiểu học; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá ở tiểu học và chuyển đổi số trong giáo dục tiểu học.

Ngoài các vấn đề chuyên môn về thực trạng và giải pháp thực hiện Chương trình GDPT được nêu trong các báo cáo, hội thảo cũng đã tiếp nhận hơn 100 lượt ý kiến phản hồi, chia sẻ của các chuyên gia giáo dục, các nhà quản lý trường học, đặc biệt là đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Từ đó, các đại biểu đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDPT cấp tiểu học, tập trung vào việc hỗ trợ nâng cao năng lực nghề giáo viên, bồi dưỡng phẩm chất và năng lực học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông Việt Nam.

Hội thảo khoa học Quốc gia Thực trạng và giải pháp thực hiện Chương trình GDPT cấp tiểu học được tổ chức trước thềm năm học mới mở ra một diễn đàn trao đổi, kết nối giữa các nhà nghiên cứu, quản lý giáo dục, cơ sở đào tạo giáo viên và trường tiểu học cùng các bên liên quan để thúc đẩy sự hợp tác, chia sẻ thông tin và phát triển mạng lưới hỗ trợ thực hiện Chương trình GDPT cấp tiểu học. Qua đó, tạo cơ hội để những người tham gia có không gian kết nối, chia sẻ các nội dung chuyên môn sâu; bước đầu bàn thảo và giải quyết được một số vấn đề then chốt về thực hiện chương trình, sách giáo khoa, góp phần thúc đẩy sự phát triển giáo dục tiểu học trong giai đoạn mới.