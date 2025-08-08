  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 23/08/2025 12:01

Hội thảo khoa học Quốc gia Thực trạng và giải pháp thực hiện Chương trình GDPT cấp tiểu học

HNN.VN - Sáng 23/8, Vụ Giáo dục Phổ thông - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức hội thảo khoa học Quốc gia Thực trạng và giải pháp thực hiện Chương trình GDPT cấp tiểu học.

Ngày 22/5, Quốc hội thảo luận Nghị quyết về miễn học phí tại các cơ sở giáo dụcGiáo dục thể chất trước yêu cầu hội nhập, đổi mới giáo dục đại họcKhởi tranh giải cầu lông các trường cao đẳng, đại học Triển khai 932 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đạt chất lượng cao Tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy và quản lý giáo dụcBế mạc giải bóng chuyền Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Huế lần thứ XXVII

Hội thảo sẽ có 3 báo cáo khoa học tại phiên toàn thể, 12 báo cáo tại các phiên nội bộ 

Thông qua hội thảo nhằm đánh giá thực trạng triển khai Chương trình GDPT cấp tiểu học, từ đó nhận diện những khó khăn, thách thức và chia sẻ các mô hình, phương pháp và kinh nghiệm thực tiễn trong giảng dạy và quản lý giáo dục theo Chương trình GDPT cấp tiểu học hiện nay.

Hội thảo được nghe 3 báo cáo khoa học tại phiên toàn thể, 12 báo cáo tại các phiên nội bộ trên tổng số 88 báo cáo khoa học về chương trình và chính sách giáo dục tiểu học; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá ở tiểu học và chuyển đổi số trong giáo dục tiểu học.

Ngoài các vấn đề chuyên môn về thực trạng và giải pháp thực hiện Chương trình GDPT được nêu trong các báo cáo, hội thảo cũng đã tiếp nhận hơn 100 lượt ý kiến phản hồi, chia sẻ của các chuyên gia giáo dục, các nhà quản lý trường học, đặc biệt là đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Từ đó, các đại biểu đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDPT cấp tiểu học, tập trung vào việc hỗ trợ nâng cao năng lực nghề giáo viên, bồi dưỡng phẩm chất và năng lực học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông Việt Nam. 

Hội thảo khoa học Quốc gia Thực trạng và giải pháp thực hiện Chương trình GDPT cấp tiểu học được tổ chức trước thềm năm học mới mở ra một diễn đàn trao đổi, kết nối giữa các nhà nghiên cứu, quản lý giáo dục, cơ sở đào tạo giáo viên và trường tiểu học cùng các bên liên quan để thúc đẩy sự hợp tác, chia sẻ thông tin và phát triển mạng lưới hỗ trợ thực hiện Chương trình GDPT cấp tiểu học. Qua đó, tạo cơ hội để những người tham gia có không gian kết nối, chia sẻ các nội dung chuyên môn sâu; bước đầu bàn thảo và giải quyết được một số vấn đề then chốt về thực hiện chương trình, sách giáo khoa, góp phần thúc đẩy sự phát triển giáo dục tiểu học trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
khoa họctoàn thểnội bộbáo cáotrường đại học sư phạm
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII:
Quan tâm đến cơ chế đặt hàng sáng tác cho văn nghệ sĩ

Nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Lê Vũ Trường Giang: Sau khi nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tôi cho rằng, quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,7 lần so với năm 2020 là một bước nhảy đáng kể. Tuy vậy, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến cơ chế đặt hàng sáng tác cho văn nghệ sĩ trong chính sách phát triển văn học, nghệ thuật.

Quan tâm đến cơ chế đặt hàng sáng tác cho văn nghệ sĩ
Dùng thuốc an toàn và khoa học để bảo vệ sức khỏe

Tình trạng người dân tự ý mua thuốc, sử dụng thực phẩm chức năng tràn lan trên mạng xã hội đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Phóng viên Báo Huế Ngày nay đã có cuộc trò chuyện với DSCKII. Hồ Thị Họa My, Phó Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Huế để làm rõ những hệ lụy và cung cấp lời khuyên hữu ích về cách dùng thuốc hợp lý.

Dùng thuốc an toàn và khoa học để bảo vệ sức khỏe
Xác định hành lang thoát lũ hạ du trên hệ thống các sông

Đó là nội dung của đề tài khoa học “Nghiên cứu đánh giá diễn biến lũ và tính toán xác định hành lang thoát lũ hạ du trên hệ thống các sông chính thuộc địa bàn thành phố Huế” được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành lập hội đồng nghiệm thu vào chiều 2/7.

Xác định hành lang thoát lũ hạ du trên hệ thống các sông

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top