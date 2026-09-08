Đại học Huế: Khát vọng vươn tầm quốc gia, quốc tế

Trường Đại học Khoa học khen thưởng và trao bằng cử nhân năm 2026.

Dấu ấn của những thế hệ trí thức

Năm 2027 sẽ đánh dấu cột mốc 70 năm hình thành và phát triển của Đại học Huế - một chặng đường dài với cống hiến của biết bao thế hệ.

Nhìn lại thời điểm tái lập năm 1994, đội ngũ giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ của toàn hệ thống lúc đó chỉ dừng lại ở con số hàng chục khiêm tốn. Đến nay, Đại học Huế đã sở hữu một đội ngũ hùng hậu với 18 giáo sư, 240 phó giáo sư, 869 tiến sĩ cùng hàng ngàn thạc sĩ. Đây chính là nguồn lực then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

TS Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế chia sẻ: Nếu như năm 1996, Đại học Huế mới chỉ có 60 ngành đào tạo cử nhân và 30 chuyên ngành cao học, thì đến nay, quy mô đào tạo đã mở rộng vượt bậc với hơn 150 ngành đại học cùng hàng trăm ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa. Đại học Huế đã tự hào trao bằng tốt nghiệp cho hàng trăm ngàn cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, hàng chục ngàn thạc sĩ và 678 tiến sĩ. Họ đã và đang mang trí tuệ, sức trẻ đi khắp mọi miền Tổ quốc để phục vụ quê hương.

Năm 2025 vừa qua, tỷ lệ thí sinh nhập học đại học hệ chính quy đạt con số ấn tượng gần 99% chỉ tiêu. Đại học Huế đang là mái nhà chung của hơn 65 ngàn sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh. Đặc biệt, giai đoạn 2024 - 2026 ghi nhận bước tiến mạnh mẽ trong công tác đào tạo chuyên sâu khi tuyển chọn thành công hơn 330 nghiên cứu sinh. Nhiều thế hệ cựu sinh viên nay đã trở thành lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học uy tín, doanh nhân thành đạt hay người đứng đầu chính quyền các địa phương.

Để thích ứng với dòng chảy thời đại, chuyển đổi số đã trở thành giải pháp đột phá được các đơn vị thành viên chủ động triển khai. Hệ thống quản trị đại học thông minh dần hình thành, quy trình quản lý được số hóa, học liệu số phát triển phong phú cùng các nền tảng dạy học trực tuyến hiện đại. Sự chuyển mình này không dừng lại ở hạ tầng công nghệ mà hướng thẳng vào việc nâng cao năng lực số cho toàn thể đội ngũ giảng viên và sinh viên.

Hàng loạt chương trình đào tạo mới mang hơi thở thời đại đã và đang triển khai như: Vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ vật liệu mới, công nghệ dược phẩm, quản trị giáo dục... Các chương trình sau đại học cũng liên tục cập nhật theo chuẩn quốc tế, gia tăng các học phần nghiên cứu chuyên sâu. Từ năm 2023 đến nay, đã có hơn 50 nghiên cứu sinh và học viên cao học của Đại học Huế xuất sắc nhận được học bổng nghiên cứu toàn phần từ các tổ chức quốc tế uy tín.

Chiến lược cho chặng đường mới

Chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 nhấn mạnh đổi mới quản trị, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng chương trình đào tạo linh hoạt, bảo đảm chất lượng, hội nhập quốc tế và từng bước đưa Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia.

Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, Đại học Huế xác định công tác đào tạo là nhiệm vụ trung tâm, giữ vai trò nền tảng, nâng cao chất lượng thực chất, gắn với nhu cầu phát triển của đất nước, địa phương và doanh nghiệp. Tất cả gắn liền với quản trị đại học hiện đại, số hóa, minh bạch dựa trên dữ liệu, theo phương châm: "Chuẩn và số hóa - Hiện đại - Liên ngành - Gắn kết thực tiễn".

GS.TS.BS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Q. Giám đốc Đại học Huế nhấn mạnh, với đặc thù và thế mạnh sẵn có, Đại học Huế ưu tiên phát triển 6 cụm ngành trọng điểm. Một là nhóm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và chuyển đổi số... đáp ứng nguồn nhân lực về AI, Big Data, Cloud Computing, IoT, Blockchain, kinh tế số và quản trị số. Hai là nhóm công nghệ chip bán dẫn, kỹ thuật điện - điện tử, vật liệu tiên tiến: Phối hợp giữa các trường thành viên và doanh nghiệp, tham gia vào chương trình phát triển nguồn nhân lực bán dẫn quốc gia. Ba là, nhóm công nghệ sinh học, y sinh tiên tiến, y dược và chăm sóc sức khỏe… hướng tới y học chính xác, y tế số, sức khỏe cộng đồng và an toàn sinh học. Bốn là, nhóm nông nghiệp công nghệ cao, tài nguyên, môi trường, năng lượng và phát triển bền vững gắn với đặc thù miền Trung - Tây Nguyên về biến đổi khí hậu, kinh tế biển, năng lượng tái tạo và phát triển xanh. Năm là, nhóm kinh tế, luật, quản trị, logistics, du lịch thông minh và công nghiệp văn hóa, ngoại ngữ, gắn liền với thương mại quốc tế, luật trong môi trường số, du lịch di sản và công nghiệp sáng tạo. Sáu là, nhóm đào tạo giáo viên, ngoại ngữ và khoa học xã hội - nhân văn… đổi mới mạnh mẽ theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tích hợp năng lực số, giáo dục STEM và năng lực hội nhập.

Khơi nguồn bản sắc, hướng tới tương lai

Theo GS Nguyễn Vũ Quốc Huy, các chương trình đào tạo giai đoạn mới được thiết kế theo hướng mô-đun linh hoạt, chuẩn đầu ra rõ ràng, giúp người học tích lũy tín chỉ, học song ngành, học liên ngành hoặc học trực tuyến kết hợp giữa các đơn vị trong và ngoài nước.

Đại học Huế sẽ xây dựng hệ sinh thái đào tạo số thống nhất, phục vụ đồng thời ba mục tiêu: Hỗ trợ người học cá thể hóa lộ trình; hỗ trợ giảng viên đổi mới phương pháp; và hỗ trợ nhà quản lý dự báo, điều hành dựa trên dữ liệu. Văn hóa chất lượng cũng được thẩm thấu sâu rộng, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 nâng cao số lượng chương trình đạt kiểm định tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Hợp tác quốc tế được mở rộng thực chất qua các chương trình song bằng, trao đổi giảng viên, sinh viên và nghiên cứu chung.

Một môi trường học tập mở, nhân văn, sáng tạo và đậm đà bản sắc Huế luôn sẵn sàng nâng bước cho sinh viên, đặc biệt là quan tâm, hỗ trợ các sinh viên yếu thế, sinh viên vùng sâu, vùng xa hay theo học các ngành đặc thù.

Với nền tảng vững chắc gần 70 năm cùng một chiến lược bứt phá quyết liệt, Đại học Huế đang vững vàng từng bước khẳng định vị thế trung tâm giáo dục - nghiên cứu trọng điểm, tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.