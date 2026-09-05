Bộ trưởng Vũ Hải Quân mong muốn Đại học Huế phát huy vai trò đầu tàu về khoa học, công nghệ

Bộ trưởng Bộ KH&CN làm việc với Đại học Huế về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Đồng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố và GS.TS.Nguyễn Vũ Quốc Huy - Quyền Giám đốc Đại học Huế.

Báo cáo về hoạt động khoa học và công nghệ, Đại học Huế cho biết, giai đoạn 2021-2025 đã thực hiện 35 đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia ở các lĩnh vực thế mạnh. Trong giai đoạn 5 năm gần đây, số lượng các công trình được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín tăng đáng kể, với hơn 3.200 bài báo quốc tế uy tín của Đại học Huế.

Giai đoạn 2021 - 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Đại học Huế đã thực hiện 47 hợp đồng chuyển giao công nghệ, tư vấn dịch vụ. Đại học Huế đã hình thành 58 nhóm nghiên cứu mạnh, nghiên cứu tiêu biểu được công nhận. Đến nay, Đại học Huế cũng đã xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh. Đề cương học phần Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tích hợp sâu vào hệ thống đào tạo chính quy.

Tuy nhiên, từ thực tiễn triển khai, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Đại học Huế vẫn còn những điểm nghẽn, nhất là trong việc hình thành các nhiệm vụ KH&CN quy mô lớn, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, kết nối với doanh nghiệp và huy động nguồn lực xã hội cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Đầu tư phòng thí nghiệm trọng điểm cho công nghệ sinh học là hạng mục mà thành phố Huế cần ưu tiên thực hiện

Định hướng trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đề nghị các trường, viện, nhà khoa học tăng cường kết nối, tham gia giải quyết các vấn đề đặt ra của các sở, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp đề xuất trên nền tảng số "3 nhà". Đồng thời chỉ đạo Đại học Huế cần đề xuất những nhóm công nghệ chiến lược phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

Tại buổi làm việc, các ý kiến kiến nghị Bộ KH&CN hỗ trợ hình thành nhóm nghiên cứu mạnh, thu hút nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế và năng lực thực hiện các nhiệm vụ KH&CN quy mô lớn. Đồng thời, hỗ trợ ươm tạo, thử nghiệm, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xem xét lựa chọn Đại học Huế tham gia thí điểm mô hình trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, đổi mới sáng tạo cấp vùng.

Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ trao đổi, giải đáp một số vấn đề, kiến nghị của các nhà khoa học Huế

Từ những đề xuất, kiến nghị của Đại học Huế và các nhà khoa học, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh, hoạt động nghiên cứu khoa học, công bố khoa học của đội ngũ nhà khoa học Đại học Huế cần gắn chặt với nhiệm vụ giảng dạy và phục vụ nhu cầu thực tiễn. Cần xây dựng chương trình thí điểm, thẩm định để có cơ chế tài trợ đối với những nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, nghệ thuật. Sớm lập đề án đề xuất đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và phòng thí nghiệm phục vụ công nghệ chiến lược, trong đó tập trung vào lĩnh vực mạnh là công nghệ sinh học.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân mong muốn Đại học Huế tiếp tục nỗ lực hơn nữa, sớm đưa đơn vị trở thành Đại học quốc gia; đồng thời phát huy vai trò đầu tàu về khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung - Tây Nguyên.