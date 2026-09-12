Thông điệp về đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Trần Hải)

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS trên cương vị mới và là lần thứ hai Việt Nam dự hội nghị với tư cách nước đối tác của nhóm. Chuyến công tác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cả trên bình diện song phương và đa phương: Vừa thể hiện sự coi trọng và đóng góp tích cực của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, trong đó có BRICS; vừa gửi đi thông điệp ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò Chủ tịch BRICS năm 2026 của Ấn Độ cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa hai nước.

Đây cũng là bước triển khai thiết thực đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả của Việt Nam.

Sau 20 năm hình thành và phát triển, BRICS đã khẳng định vai trò là tập hợp lực lượng lớn nhất của các nước đang phát triển, có vị thế ngày càng tăng trong quản trị toàn cầu và tương quan lực lượng trên thế giới. Quy tụ 11 nước thành viên và đã thiết lập cơ chế nước đối tác với 10 quốc gia, BRICS hiện chiếm khoảng 44% GDP toàn cầu và khoảng 56% dân số thế giới. Hợp tác trong BRICS ngày càng thực chất, mở rộng sang các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, y tế, năng lượng, an ninh lương thực, phát triển bền vững..., đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nước đang phát triển và phát huy tiếng nói chung của khối trong các vấn đề toàn cầu.

Trở thành nước đối tác của BRICS từ tháng 5/2025, Việt Nam đã tham dự các hoạt động trong khuôn khổ BRICS mở rộng trên tinh thần chủ động, tích cực, đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực chung toàn cầu, đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, đồng thời thúc đẩy đoàn kết, hợp tác quốc tế. Thời gian qua, Việt Nam tham gia các cơ chế, sáng kiến hợp tác phù hợp ưu tiên của mình, bước đầu góp phần mở rộng kênh hợp tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận các sáng kiến, xu hướng công nghệ mới.

Nhìn chung, kết quả tham gia BRICS đã khẳng định chủ trương đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, nâng cao vị thế, uy tín đất nước và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước thành viên BRICS, được các nước BRICS hoan nghênh và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Trong bối cảnh đó, chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS của Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp của Việt Nam cho sự phát triển của BRICS, cũng như thúc đẩy tiếng nói của các nước đang phát triển trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay có chủ đề “Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững”. Hợp tác của BRICS năm 2026 tập trung vào 4 trụ cột, gồm: Củng cố, đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; thúc đẩy cải tổ các thể chế quản trị toàn cầu; bảo đảm phát triển bền vững.

Đây đều là những nội dung có nhiều điểm tương đồng với những ưu tiên phát triển của Việt Nam. Vì vậy, việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị sẽ mở ra cơ hội để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thiết thực trong những lĩnh vực có lợi ích chung; phát huy các cơ chế của BRICS để tăng cường hợp tác về đầu tư, thương mại, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo… phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước. Hội nghị cũng là dịp để Việt Nam làm sâu sắc hơn hợp tác với các thành viên và nước đối tác của BRICS.

Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển quan hệ Việt Nam-Ấn Độ. Hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5/2026 và đang bước vào giai đoạn hợp tác mới với những tiến triển thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục đi vào chiều sâu. Về kinh tế, Ấn Độ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam là đối tác lớn thứ 5 trong ASEAN của Ấn Độ.

Hợp tác song phương trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ còn rất rộng mở. Trong bối cảnh đó, chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng là cơ hội quan trọng để thúc đẩy triển khai thực chất quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ, cụ thể hóa các kết quả trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam với chủ nghĩa đa phương, truyền đi thông điệp về đoàn kết, hợp tác và đóng góp có trách nhiệm vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững. Không gian hợp tác rộng mở với các thành viên và đối tác của BRICS sẽ tạo những nguồn lực quan trọng giúp Việt Nam thêm vững bước trên hành trình phát triển phía trước.

Thông qua chuyến công tác, mối quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, mối quan hệ có bề dày lịch sử và là tài sản chung quý báu của cả hai dân tộc, tiếp tục được vun đắp, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước.

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