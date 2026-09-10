Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 năm 2026

Tiếp nhận hồ sơ nhập học tại Đại học Huế.

Đợt tuyển sinh này có nhiều ngành thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Khoa học, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Quốc tế và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

Theo công bố, điểm trúng tuyển được xác định theo các phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT/kết hợp, kết quả học tập cấp THPT/kết hợp và điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội đối với một số ngành.

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, mức điểm trúng tuyển thấp nhất là 15 điểm, xuất hiện ở nhiều ngành như, Hoa Kỳ học, Bất động sản, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Khuyến nông, Chăn nuôi, Khoa học cây trồng, Lâm nghiệp, Quản lý đất đai...

Một số ngành có mức điểm cao hơn. Cụ thể, ngành Truyền thông quốc tế của Trường Đại học Ngoại ngữ có điểm trúng tuyển 21,3 điểm; Xã hội học của Trường Đại học Khoa học 20 điểm; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị 20,5 điểm.

Mức điểm cao nhất theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 24,47 điểm, thuộc ngành Giáo dục Thể chất của Khoa Giáo dục Thể chất. Các ngành Sư phạm Mỹ thuật, Vật lý học (Chương trình Công nghệ bán dẫn) và Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình thiết kế vi mạch) cùng có mức điểm 22,75.

Theo phương thức xét kết quả học tập THPT, điểm trúng tuyển từ 18 - 25,68 điểm. Giáo dục Thể chất tiếp tục là ngành có mức điểm cao nhất với 25,68 điểm; Sư phạm Mỹ thuật và các chương trình Công nghệ bán dẫn, thiết kế vi mạch có mức 24,13 điểm.

Đại học Huế lưu ý, thí sinh đăng ký các chương trình đào tạo giáo viên phải đáp ứng ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với các chương trình về vi mạch, bán dẫn, thí sinh phải đáp ứng các yêu cầu về ngưỡng đầu vào theo quy định tuyển sinh.