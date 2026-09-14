Chương trình đào tạo robot và trí tuệ nhân tạo tham gia Đề án phát triển nhân lực công nghệ cao

Sinh viên HUET ứng dụng công nghệ hiện đại trong học tập, nghiên cứu.

Theo quyết định, chương trình đào tạo “Công nghệ robot và trí tuệ nhân tạo” thuộc ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế (HUET), được lựa chọn tham gia đề án. Đây là chương trình đào tạo trình độ kỹ sư, thuộc lĩnh vực kỹ thuật.

Việc được đưa vào danh sách chương trình đào tạo tham gia đề án mở ra thêm cơ hội để chương trình tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn. Sinh viên theo học có định hướng tiếp cận kiến thức và kỹ năng liên quan đến robot, trí tuệ nhân tạo, điều khiển tự động, hệ thống thông minh và các công nghệ phục vụ quá trình sản xuất hiện đại.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, tự động hóa sản xuất và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu về đội ngũ kỹ sư có năng lực thiết kế, vận hành và phát triển các hệ thống công nghệ thông minh ngày càng được quan tâm. Robot và trí tuệ nhân tạo cũng được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong công nghiệp, y tế, logistics, nông nghiệp, giao thông và nhiều lĩnh vực khác.

Việc chương trình “Công nghệ robot và trí tuệ nhân tạo” được phê duyệt tham gia đề án là một dấu mốc đáng chú ý đối với Khoa Kỹ thuật và Công nghệ nói riêng và Đại học Huế nói chung, góp phần thể hiện định hướng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, gắn với nhu cầu phát triển công nghệ cao và xu thế công nghiệp hiện đại.