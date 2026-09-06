Mùa nhập học Đại học Huế:Sẵn sàng cho hành trình mới

Tân sinh viên Trường Đại học Y - Dược làm thủ tục nhập học.

Háo hức bước vào giảng đường

Gặp Nguyễn Văn Hiền, tân sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế vào một buổi sáng cuối tháng 8, ấn tượng đầu tiên về chàng tân khoa quê Nghệ An là ánh mắt rạng rỡ và sự an tâm hiện rõ trên gương mặt. Ít ai biết rằng, chỉ vài ngày trước, trước chuyến xe đường dài vào Huế, Hiền lo lắng rất nhiều về câu chuyện chỗ ăn, chỗ ở tại một thành phố hoàn toàn xa lạ.

Nhờ chủ động liên hệ và cung cấp thông tin cho nhà trường từ trước, ngay khi vừa đặt chân đến Huế, Hiền đã nhận được sự đón tiếp chu đáo từ đội ngũ sinh viên tình nguyện. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, Hiền đã có cho mình một chỗ ở ổn định, tiện nghi.

“Khi lần đầu đặt chân đến Huế, em thật sự bỡ ngỡ và có đôi chút lo lắng về chỗ ở. Nhưng nhờ các anh chị sinh viên, cán bộ đoàn, hội nhà trường tận tình giúp đỡ nên em sớm ổn định. Hiện chỗ ở của em khá gần trường, rất thuận tiện cho việc ăn ở, đi lại và học tập”, Hiền tâm sự.

Những ngày này, khuôn viên các trường thành viên Đại học Huế nhộn nhịp hơn với tân sinh viên và phụ huynh đến làm thủ tục nhập học. Tại Trường Đại học Khoa học, tân sinh viên Hoàng Nữ Nhật Anh, ngành Công nghệ sinh học, Trường Đại học Khoa học, tranh thủ có mặt từ sớm để hoàn tất những thủ tục nhập học cuối cùng.

Lựa chọn ngành Công nghệ sinh học, Nhật Anh mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về thế giới tự nhiên, ứng dụng công nghệ và đưa kiến thức khoa học vào thực tiễn. Những năm tháng đại học, với em, không chỉ để tích lũy kiến thức chuyên môn mà còn là cơ hội rèn luyện kỹ năng, trải nghiệm và trưởng thành.

Đồng hành cùng tân sinh viên

PGS.TS Trần Ngọc Tuyền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đánh giá: Nhìn chung tỷ lệ tân sinh viên đến nhập học tính đến thời điểm này là tương đối ổn định. Tính đến ngày 26/8, nhà trường đã tiếp nhận hơn 1.900 tân sinh viên hoàn thành thủ tục nhập học đợt 1 trên tổng số 2.079 chỉ tiêu tuyển sinh. Hiện tại, trường đang tiếp tục thông báo xét tuyển bổ sung khoảng 150 chỉ tiêu cho 13 ngành đào tạo nhằm tạo thêm cơ hội cho thí sinh có nguyện vọng.

Tại Trường Đại học Sư phạm, không khí cũng rộn rã không kém bởi bước chân của hàng nghìn tân sinh viên cùng phụ huynh. Các khu vực đón tiếp được bố trí khoa học, có bảng chỉ dẫn phân luồng giao thông và thủ tục rõ ràng. Đội ngũ cán bộ, giảng viên cùng lực lượng sinh viên tình nguyện túc trực để nhiệt tình hỗ trợ mang vác hành lý, chỉ đường, giải đáp tận tình mọi thắc mắc của phụ huynh và tân sinh viên. Tính đến ngày 26/8, Trường Đại học Sư phạm cơ bản hoàn thành chỉ tiêu nhập học trong tổng số 3.674 chỉ tiêu tuyển sinh (trong đó có 3.390 chỉ tiêu thuộc khối ngành sư phạm).

Tính đến ngày 26/8, gần 100% sinh viên trong tổng số khoảng 17.000 chỉ tiêu của Đại học Huế đã hoàn tất thủ tục nhập học tại các trường thành viên và khoa trực thuộc.

Hiện tại, Đại học Huế đang tích cực rà soát danh sách các sinh viên xa nhà đủ điều kiện ưu tiên để bố trí vào ký túc xá với khoảng 500 chỗ ở công lập. Bên cạnh đó, các Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và câu lạc bộ thuộc các đơn vị thành viên cũng tỏa ra khắp các tuyến phố, khảo sát và xây dựng mạng lưới phòng trọ uy tín, bảo đảm tiêu chí gần trường, chi phí hợp lý và môi trường sinh hoạt an toàn.

Năm học 2026 - 2027 cũng có thêm những chính sách hỗ trợ người học. Trong đó, Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 15/7/2026), quy định chính sách học bổng dành cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Chính sách miễn học phí đối với sinh viên ngành nông lâm cũng được triển khai.

Từ hỗ trợ thủ tục, chỗ ở đến các chính sách dành cho người học, những điều kiện ban đầu đang được chuẩn bị để tân sinh viên sớm ổn định cuộc sống, bắt nhịp với môi trường đại học và bắt đầu hành trình mới tại Huế.