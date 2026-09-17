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Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế mở rộng hợp tác với Đại học Innsbruck, Áo

HNN.VN - Ngày 18/9, PGS.TS. Nguyễn Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tiếp và làm việc với đoàn công tác đến từ Đại học Innsbruck (Áo), nhằm trao đổi về các định hướng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và giao lưu học thuật.

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Hai bên trao đổi các nội dung hợp tác. 

Tại buổi làm việc, đại diện hai trường đã trao đổi về những tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, đồng thời thảo luận các nội dung có thể triển khai trong thời gian tới. Trọng tâm được hai bên quan tâm là tăng cường hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện để giảng viên, nghiên cứu sinh và người học có thêm cơ hội trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong môi trường học thuật quốc tế.

Hai bên cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi học thuật giữa giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên; tăng cường chia sẻ chuyên môn, phương pháp nghiên cứu và kinh nghiệm tổ chức các hoạt động đào tạo. Đặc biệt, việc kết nối giữa các nhóm nghiên cứu có thế mạnh được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hình thành các hướng nghiên cứu chung, từng bước triển khai các chương trình hợp tác chuyên sâu và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học.

Thông qua các hoạt động hợp tác, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế có thêm điều kiện để mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, tiếp cận những phương pháp đào tạo và nghiên cứu mới, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để giảng viên, học viên và sinh viên nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập.

Hoàng Triều
 Từ khóa:
Trường Đại học Sư phạmĐại học Huếmở rộng hợp tácĐại học InnsbruckÁo
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