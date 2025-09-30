Công bố hội thảo trực tuyến miễn phí dành cho giáo viên tiếng Anh Đông Nam Á 2025

Dạy tiếng Anh cho trẻ em trong bối cảnh mới đòi hỏi phải ngày càng hoàn thiện kỹ năng và nội dung bài giảng. (Ảnh: HỘI ĐỒNG ANH)

Theo đó, trước những yêu cầu ngày càng thay đổi của việc giảng dạy và học tập tiếng Anh tại Đông Nam Á, Hội đồng Anh công bố Hội thảo trực tuyến Giảng dạy tiếng Anh ASEAN 2025 - ASEAN TeachingEnglish 2025: Thích ứng với sự thay đổi - một sự kiện phát triển chuyên môn sáng tạo, đa dạng hình thức dành cho giáo viên tiếng Anh, các nhà giáo dục và nhà hoạch định chính sách trong khu vực ASEAN.

Diễn ra từ ngày 14 đến 30/10/2025, hội thảo trực tuyến sẽ mang đến một chương trình phát triển chuyên môn chất lượng cao, hoàn toàn miễn phí, cùng những góc nhìn mới, nhằm hỗ trợ các giáo viên, giảng viên và những người đang làm việc trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh tại những môi trường giáo dục đa dạng và nhiều biến động. Từ sự gia tăng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lớp học đến những thay đổi chính sách tại các quốc gia ASEAN, việc dạy và học tiếng Anh đang chịu áp lực phải thích ứng.

Hội thảo này không chỉ nhằm đáp ứng với điều kiện mới, mà còn mang tính tiên phong thể hiện cam kết của Hội đồng Anh trong việc hỗ trợ các mục tiêu phát triển của khu vực thông qua giáo dục tiếng Anh như một công cụ tạo cơ hội, kết nối và đổi mới.

Theo bà Eilidh Hamilton, Giám đốc Hợp tác văn hoá khu vực Đông Á, khi các quốc gia ASEAN đối mặt với những biến động xã hội, kinh tế và công nghệ, tiếng Anh tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hội nhập khu vực, dịch chuyển giữa các quốc gia cùng việc mở rộng cơ hội. Hội thảo này là nền tảng cho sự hợp tác liên văn hoá, đổi mới và khả năng thích ứng.

“Bằng cách kết nối các nhà giáo dục trong toàn khu vực, chúng tôi không chỉ chia sẻ các phương pháp hiệu quả mà còn cùng nhau định hình một tương lai gắn kết và linh hoạt hơn cho việc dạy và học tiếng Anh tại Đông Nam Á”, bà Eilidh Hamilton nói.

Khác với những buổi hội thảo trực tuyến truyền thống, hội thảo năm 2025 sẽ bao gồm: các phiên trình bày chính (trực tiếp và ghi hình) từ các chuyên gia toàn cầu và trong khu vực về giảng dạy thích ứng, các tọa đàm chuyên sâu tập trung vào hợp tác xuyên biên giới và chiến lược thích ứng; các tiết dạy minh hoạ ngắn gọn từ lớp học thực tế trên khắp khu vực; cùng triển lãm kỹ thuật số giới thiệu các nghiên cứu thực hành dựa trên bằng chứng của giáo viên.

Nội dung các phiên thảo luận bao gồm: AI trong giảng dạy tiếng Anh, học tập dựa trên phát triển kỹ năng, giáo dục trong bối cảnh khủng hoảng, và vai trò lãnh đạo của giáo viên - phản ánh thực tiễn mà giáo viên đang đối mặt và chuẩn bị cho những bước phát triển tiếp theo.

Hội đồng Anh phối hợp với giáo viên, các bộ ngành, trường đại học và hiệp hội giáo viên tại Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Philippines, Malaysia, Lào và Campuchia để bảo đảm nội dung phù hợp với bối cảnh địa phương, đồng thời triển khai trên một nền tảng khu vực thống nhất. Các phiên thảo luận sẽ được phát theo múi giờ thuận tiện và trực tiếp trên mạng xã hội để thu hút sự tham gia rộng rãi của nhiều giáo viên.

Với trọng tâm là các công cụ sẵn sàng áp dụng tại lớp học, mô hình phát triển có thể nhân rộng, và giải pháp công nghệ thấp phù hợp với những bối cảnh khó khăn, hội thảo hướng tới tác động lâu dài đến phương pháp dạy và học tiếng Anh tại các nước khu vực ASEAN. Hiệu quả của chương trình phát triển chuyên môn này sẽ được đo lường dựa trên số liệu về sự tham gia, khảo sát phản hồi, và các nghiên cứu theo dõi nhằm đánh giá việc giáo viên vận dụng các chiến lược vào thực tế giảng dạy trong lớp học của mình.