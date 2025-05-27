  • Huế ngày nay Online
Thứ Sáu, 29/08/2025 18:00

Ứng dụng số và trí tuệ nhân tạo trong dạy học tiếng Anh

HNN.VN - Chiều 29/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế phối hợp với Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (đơn vị thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) triển khai hội thảo tập huấn phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) cho giáo viên tiếng Anh tiểu học và trung học cơ sở.

Nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Anh cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệpĐể tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học

Trang bị kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho giáo viên tiếng Anh

Hội thảo được tổ chức nhằm triển khai các nhiệm vụ giáo dục năm học 2025 - 2026 theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, đồng thời cụ thể hóa Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Với sự tham gia của giáo viên giảng dạy tiếng Anh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn TP. Huế có sử dụng bộ sách tiếng Anh Global Success, hội thảo nhằm giúp đội ngũ giáo viên cập nhật phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, đồng thời nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Các giáo viên được trao đổi cách thức tiếp cận mới trong phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá tiếng Anh; minh họa các đề kiểm tra tham khảo; cập nhật thực tiễn và cách thức ứng dụng công nghệ thông tin, AI trong giảng dạy. Giáo viên cũng được giới thiệu, hướng dẫn khai thác các tài nguyên bổ trợ trên hoclieu.vn, sử dụng ứng dụng dạy học GlobalSpeak, công cụ kiểm tra đánh giá TestReady, Testbank điện tử cùng quy trình xây dựng đề kiểm tra chuẩn hóa.

Hội thảo cũng tạo diễn đàn để đội ngũ giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong bối cảnh chuyển đổi số.

Dịp này cũng đã diễn ra Hội thảo tập huấn dành cho giáo viên tiếng Anh trung học phổ thông.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Ứng dụng sốtrí tuệ nhân tạodạy tiếng Anhsách tiếng Anh Global Success
