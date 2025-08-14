Ứng dụng AI trong giảng dạy và kiểm tra, đánh giá môn tiếng Anh

  • Huế ngày nay Online
HNN.VN - Ngày 15/8, tại Hội trường Trường THPT chuyên Khoa học Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế tổ chức tập huấn chuyên đề “Ứng dụng AI trong dạy học và kiểm tra, đánh giá môn tiếng Anh” cho giáo viên các trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn.

Hoạt động nhằm thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2025 - 2026 của Bộ GD&ĐT.

Tham gia tập huấn là các giáo viên tiếng Anh có khả năng sử dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Đây là lực lượng nòng cốt tại các trường THCS, THPT, có nhiệm vụ tiếp nhận và triển khai lại nội dung tập huấn cho đồng nghiệp tại đơn vị.

Trong chương trình, giáo viên được trang bị hệ thống kiến thức và kỹ năng ứng dụng AI vào giảng dạy, gồm: giới thiệu tổng quan về AI và xu hướng ứng dụng trong giáo dục; thực hành các công cụ hỗ trợ giảng dạy và đổi mới kiểm tra, đánh giá như ChatGPT, Gemini, Listenrobo, Reading Coach, Mizou, Improvewritenow, Briskteaching…; vận dụng AI phát triển các kỹ năng nghe, đọc, viết, nói; xây dựng giáo án và hoạt động dạy học tích hợp AI; thiết kế bảng tiêu chí đánh giá (rubric) và phản hồi.

Sau tập huấn, các giáo viên có trách nhiệm tổ chức buổi báo cáo, chia sẻ, hướng dẫn đồng nghiệp tại trường áp dụng AI vào dạy học và kiểm tra đánh giá. Các tổ, nhóm chuyên môn đưa nội dung ứng dụng AI vào sinh hoạt chuyên môn; xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện của trường.

