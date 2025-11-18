  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 18/11/2025 09:17

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin lộ trình tăng phụ cấp ưu đãi của giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất thực hiện nâng phụ cấp ưu đãi nghề theo lộ trình. Từ năm 2031, giáo viên sẽ được hưởng phụ cấp bằng mức theo quy định tại Nghị quyết 71.

Không để nghỉ học dài ngày ảnh hưởng chất lượng dạy và họcHơn 1.200 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm học 2025 - 2026Cần người thầy biết “đạo diễn” tri thức

Giáo viên dự kiến sẽ được tăng lương từ ngày 1/1/2026. (Ảnh: NTCC) 

Việc nâng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên sẽ được triển khai theo lộ trình hai giai đoạn: 2026-2030 và từ 2031 trở đi. Đây là thông tin vừa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết chiều nay, 17/11.

Theo Bộ trưởng, cụ thể hóa quy định tại Nghị quyết 71-NQ/TW, Bộ đang triển khai xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác trong cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, đề xuất thực hiện nâng phụ cấp ưu đãi nghề theo lộ trình, gồm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ năm 2026-2030), Bộ đang đề xuất bổ sung phụ cấp cho nhân viên trường học mức 20%; tăng đều 15% đối với giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông, tăng thêm 5% mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Giai đoạn 2, từ năm 2031 trở đi: việc thực hiện mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên mầm non và phổ thông được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 71-NQ/TW. Nghị quyết 71 nêu rõ: “nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên, 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.”

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính để xây dựng Nghị định của Chính phủ, dự kiến sẽ trình Chính phủ thông qua trong năm 2025 để đảm bảo kịp tiến độ có hiệu lực đồng thời với Luật Nhà giáo, tức từ ngày 1/1/2026.

“Về nguồn lực, khi thực hiện triển khai, ngân sách Nhà nước sẽ được bố trí trong kế hoạch hằng năm. Chúng tôi cũng mong muốn các địa phương chủ động hơn trong việc cân đối, ưu tiên cho giáo dục, để chính sách này thật sự đi vào cuộc sống, góp phần cải thiện đời sống, tạo động lực để giáo viên yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nghề, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục và lan tỏa giá trị nhân văn của Nghị quyết 71,” Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa:
lộ trìnhtăng phụ cấpưu đãigiáo viên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Bùi Quang Huy:
Thăm, tặng quà thầy cô và học sinh bị thiệt hại do mưa lũ

Sáng 18/11, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dẫn đầu đến chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và thăm, tặng quà thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng do bão lũ tại TP. Huế.

Thăm, tặng quà thầy cô và học sinh bị thiệt hại do mưa lũ
Tiếng Nhật và cơ hội hội nhập

Không chỉ là môn ngoại ngữ thứ hai, tiếng Nhật đang trở thành cầu nối giúp nhiều học sinh ở Huế mở rộng tri thức, tiếp cận văn hóa mới và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Tiếng Nhật và cơ hội hội nhập

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top