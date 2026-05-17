Cơ hội cho người sau cai nghiện làm chủ cuộc sống

Ngày 3/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy (QĐ08). Theo đó, từ ngày 1/5/2026, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chính thức triển khai chương trình cho vay ưu đãi đối với người sau cai nghiện ma túy.

Theo QĐ08, người sau cai nghiện ma túy đủ 12 tuổi trở lên đã hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc hoặc đã hoàn thành điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế sẽ được vay vốn từ NHCSXH để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.

Ngoài ra, người lao động là người sau cai nghiện ma túy được vay vốn từ NHCSXH để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm với nguồn vốn tối đa 200 triệu đồng. Cơ sở sản xuất, kinh doanh bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác… có sử dụng tối thiểu 10% lao động là người sau cai nghiện sẽ được vay vốn tối đa 2 tỷ đồng, tương ứng không quá 200 triệu đồng/lao động. Đây được xem là bước chuyển về tư duy hỗ trợ người sau cai nghiện từ hỗ trợ an sinh sang trao cơ hội phát triển, giúp người sau cai nghiện có thể tự tạo việc làm. Đồng thời, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào quá trình hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập. Phương thức cho vay sẽ được thực hiện thông qua thành viên hộ gia đình hoặc người giám hộ của người sau cai nghiện ma túy (nếu có). Đại diện hộ gia đình hoặc người giám hộ của người sau cai nghiện ma túy sẽ là người đứng tên vay vốn và giao dịch với NHCSXH.

Ngay khi chính sách được ban hành, UBND thành phố Huế đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp cùng NHCSXH thành phố tiến hành rà soát nguồn vốn vay; nắm bắt nhu cầu vay vốn và xác minh đối tượng thụ hưởng. Trong đó, yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo công an cấp xã phối hợp với Chi nhánh NHCSXH thành phố và các đơn vị liên quan triển khai rà soát nhu cầu vay vốn năm 2026 đối với người sau cai nghiện ma túy, đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện vay vốn theo quy định.

Đảm bảo nguồn vốn sử dụng hiệu quả

Ngay khi chính sách này có hiệu lực, Công an phường Thanh Thủy đã xác nhận danh sách người cai nghiện ma túy tại nơi cư trú có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn NHCSXH. Theo đó, Phòng Giao dịch NHCSXH Hương Thủy đã tiến hành giải ngân cho bà M.T.T., phường Thanh Thủy vay 100 triệu đồng để cho con trai vừa hoàn thành cai nghiện theo quy định có vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp quán cà phê.

Bà M.T.T. trải lòng, sau khi con trai hoàn thành cai nghiện ma túy theo quy định, điều bà lo lắng là con không có công việc ổn định sẽ lại quay về con đường cũ. Vì vậy, ngay khi được tổ tiết kiệm và vay vốn cùng cán bộ hội giới thiệu về chương trình tín dụng cho người sau cai nghiện, bà đã bàn bạc rồi quyết định vay vốn cho con đầu tư mở quán cà phê, vừa tạo việc làm ổn định, vừa giúp con sớm ổn định tinh thần làm ăn.

Thực tế, nỗi lo lớn nhất của những người sau cai nghiện ma túy cũng là nguyên nhân chính khiến tình trạng tái nghiện gia tăng chính là người sau cai nghiện không có việc làm ổn định, thiếu vốn, thiếu kỹ năng nghề nghiệp. Việc giải bài toán đào tạo, việc làm và hỗ trợ vốn vay ưu đãi sẽ thúc đẩy người sau cai nghiện sớm tìm được hướng đi mới để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, nếu chỉ giải ngân vốn mà thiếu hỗ trợ đồng hành sau vay vốn, nguy cơ sử dụng vốn sai mục đích sẽ rất cao. Điều này đòi hỏi sự phối hợp toàn diện của NHCSXH và lực lượng công an, chính quyền địa phương đến các hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn để nguồn vốn không chỉ đến đúng đối tượng mà còn phát huy hiệu quả, đúng mục đích.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc NHCSXH thành phố Huế thông tin: Để kịp thời đưa nguồn vốn tín dụng theo QĐ08 sớm đi vào cuộc sống, ngay khi chính sách ban hành, Chi nhánh NHCSXH thành phố đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng công an và chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị nhận ủy thác triển khai công tác rà soát xác nhận đối tượng và hỗ trợ người vay tiếp cận nguồn vốn chính sách.

Trong quá trình sử dụng vốn, NHCSXH sẽ cùng với địa phương thực hiện giám sát, tăng cường các hoạt động định hướng, đồng hành hỗ trợ để nguồn vốn có thể phát huy được hiệu quả. Đồng thời, NHCSXH sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp rà soát nhu cầu vay vốn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và giải ngân kịp thời cho các đối tượng đủ điều kiện, góp phần đảm bảo tính nhân văn mà quyết định này đang hướng đến.