Siết chặt an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Kiểm tra quy trình chế biến và bảo quản thực phẩm

Trường Mầm non II là đơn vị giáo dục công lập, thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ từ 24 đến 72 tháng tuổi. Trong năm học 2025-2026, nhà trường có khoảng 488 trẻ, 100% được tổ chức ăn bán trú. Với quy mô lớn, công tác đảm bảo ATTP được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với chất lượng chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ.

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo ATTP ngay từ đầu năm học, triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; đồng thời xây dựng phương án xử lý khi xảy ra ngộ độc thực phẩm. Nhà trường cũng thành lập Ban chỉ đạo ATTP, phân công nhiệm vụ cụ thể, duy trì kiểm tra nội bộ định kỳ và đột xuất, kết hợp tuyên truyền kiến thức ATTP thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn và phối hợp với phụ huynh.

Về điều kiện cơ sở vật chất, bếp ăn tập thể của trường được bố trí theo quy trình một chiều, đảm bảo các khu vực từ tiếp nhận, sơ chế, chế biến đến chia thức ăn và rửa dụng cụ. Trang thiết bị cơ bản đầy đủ, có tủ lạnh bảo quản thực phẩm, tủ sấy bát, dụng cụ chế biến riêng biệt cho thực phẩm sống và chín. Khu vực bếp được giữ gìn sạch sẽ, hệ thống cấp thoát nước đảm bảo, nguồn nước sử dụng đạt tiêu chuẩn vệ sinh.

Đối với nguồn gốc thực phẩm, nhà trường ký hợp đồng với các cơ sở cung cấp có uy tín trên địa bàn. Thực phẩm nhập vào đều được kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, đảm bảo rõ ràng về xuất xứ. Việc lưu mẫu thức ăn 24 giờ được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Trước khi chế biến, thực phẩm được kiểm tra cảm quan nhằm loại bỏ các nguyên liệu không đảm bảo chất lượng.

Chế biến thức ăn cho trẻ tại Trường Mầm non II

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại như một số trang thiết bị đã sử dụng lâu năm, cần được thay thế, bổ sung; còn 4 nhân viên chưa đạt trình độ trung cấp nấu ăn theo quy định. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn kinh phí còn hạn chế và một số nhân viên lớn tuổi gặp khó khăn trong việc tham gia đào tạo nâng cao tay nghề.

Từ thực tế kiểm tra, đoàn đề nghị nhà trường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ATTP; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát nội bộ; đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị bếp ăn. Việc phối hợp với cơ quan y tế địa phương cũng cần được tăng cường nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Từ nay đến ngày 15/4, đoàn kiểm tra liên ngành ATTP TP. Huế tiếp tục triển khai kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, chú trọng kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, nguồn gốc nguyên liệu và khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân, đặc biệt là trẻ em.