Đưa trí tuệ nhân tạo vào trường học từ năm học 2026-2027

Ứng dụng AI trong giờ học môn vật lý tại Trường THCS Thủy Phương

Trước đó, Sở GD&ĐT đã tổ chức các đợt tập huấn tương tự cho 420 cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học và 420 cán bộ quản lý, giáo viên THCS, tạo nền tảng cho việc triển khai đồng bộ nội dung giáo dục AI trên địa bàn.

Chương trình nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng thực hành về AI cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; đồng thời phổ biến lộ trình, phương pháp triển khai phù hợp với từng cấp học. Các đơn vị được hướng dẫn rà soát, xác định nội dung dạy học theo Khung nội dung thí điểm giáo dục AI, từ đó xây dựng kế hoạch bài dạy và thiết kế các chủ đề tích hợp một cách khoa học, hiệu quả.

Nội dung tập huấn tập trung vào việc tích hợp ứng dụng AI trong xây dựng kế hoạch dạy học của các tổ chuyên môn và hoạt động giáo dục ở các cấp tiểu học, THCS và THPT. Đồng thời, triển khai Quyết định số 3439/QĐ-BGDĐT ngày 15/12/2025 của Bộ GD&ĐT về ban hành Khung nội dung thí điểm giáo dục AI; hướng dẫn các cơ sở giáo dục chủ động đưa nội dung này vào kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn. Việc lồng ghép AI vào các môn học, hoạt động giáo dục được định hướng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Sau tập huấn, các đơn vị sẽ tổ chức triển khai tập huấn đại trà tại trường, đồng thời phê duyệt kế hoạch giáo dục đã bổ sung nội dung giáo dục AI cho học sinh từ năm học 2026-2027.