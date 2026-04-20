Đưa trí tuệ nhân tạo vào trường học từ năm học 2026-2027

HNN.VN - Ngày 23/4, tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Song ngữ Học viện Anh quốc - Huế (UKA), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tập huấn cho hơn 200 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán THPT về hướng dẫn thực hiện thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh.

Ứng dụng AI trong giờ học môn vật lý tại Trường THCS Thủy Phương

 Ứng dụng AI trong giờ học môn vật lý tại Trường THCS Thủy Phương

Trước đó, Sở GD&ĐT đã tổ chức các đợt tập huấn tương tự cho 420 cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học và 420 cán bộ quản lý, giáo viên THCS, tạo nền tảng cho việc triển khai đồng bộ nội dung giáo dục AI trên địa bàn.

Chương trình nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng thực hành về AI cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; đồng thời phổ biến lộ trình, phương pháp triển khai phù hợp với từng cấp học. Các đơn vị được hướng dẫn rà soát, xác định nội dung dạy học theo Khung nội dung thí điểm giáo dục AI, từ đó xây dựng kế hoạch bài dạy và thiết kế các chủ đề tích hợp một cách khoa học, hiệu quả.

Nội dung tập huấn tập trung vào việc tích hợp ứng dụng AI trong xây dựng kế hoạch dạy học của các tổ chuyên môn và hoạt động giáo dục ở các cấp tiểu học, THCS và THPT. Đồng thời, triển khai Quyết định số 3439/QĐ-BGDĐT ngày 15/12/2025 của Bộ GD&ĐT về ban hành Khung nội dung thí điểm giáo dục AI; hướng dẫn các cơ sở giáo dục chủ động đưa nội dung này vào kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn. Việc lồng ghép AI vào các môn học, hoạt động giáo dục được định hướng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Sau tập huấn, các đơn vị sẽ tổ chức triển khai tập huấn đại trà tại trường, đồng thời phê duyệt kế hoạch giáo dục đã bổ sung nội dung giáo dục AI cho học sinh từ năm học 2026-2027.

MINH HIỀN
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa giáo dục về “thực chất” là yêu cầu cấp bách

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột then chốt. Xung quanh những vấn đề lớn của ngành giáo dục hiện nay, cũng như các định hướng, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Báo Điện tử Chính phủ đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Ngày 17/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Tăng hiệu quả trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ

Thông điệp xuyên suốt từ Ban Thường vụ Thành ủy rất rõ: Công tác cán bộ phải phục vụ trực tiếp cho yêu cầu nâng cao hiệu quả thực thi. Mỗi cán bộ khi được phân công phải nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để triển khai ngay, không chờ đợi, không để xảy ra “khoảng trống trách nhiệm”.

