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Thể thao

Phường Mỹ Thượng vô địch Giải bóng đá Đại hội Thể dục thể thao thành phố

ClockThứ Ba, 04/08/2026 19:13
HNN.VN - Sau hơn 2 tuần tranh tài, Giải bóng đá Đại hội Thể dục thể thao (ĐH TDTT) thành phố Huế lần X-2026 chính thức khép lại sau trận chung kết hấp dẫn, đầy bất ngờ giữa phường Mỹ Thượng – phường Dương Nỗ vào chiều 4/8 trên sân vận động Tự Do.

1.500 người tham gia khai mạc Đại hội Thể dục thể thao phường Hương Trà23 đội tranh tài tại giải bóng đá Đại hội Thể dục thể thao phường Kim TràGần 300 vận động viên tham dự giải việt dã phường Kim TràGiải bi sắt Đại hội Thể dục thể thao thành phố thu hút nhiều vận động viên cao tuổi tranh tàiKhai mạc giải Billiards Đại hội Thể dục thể thao thành phố

 Cầu thủ phường Mỹ Thượng "ăn mừng" ngôi vô địch. 

Là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch, trước khi bước vào trận chung kết, Dương Nỗ đã có chuỗi toàn thắng từ vòng bảng, tiếp đó đánh bại Hóa Châu ở tứ kết và Phú Bài ở bán kết.

Ở chiều ngược lại, dù không có những chiến thắng tưng bừng, nhưng bằng sự kỷ luật, gắn kết và tinh thần chiến đấu đến phút cuối, Mỹ Thượng là đội bóng bất bại ở vòng bảng và lần lượt vượt qua Vỹ Dạ ở tứ kết và An Cựu tại bán kết.

Bước vào trận chung kết với một bên là Dương Nổ mạnh đều ba tuyến cùng hàng công hủy diệt, một bên là Mỹ Thượng với sự gắn kết, bản lĩnh. Hai sắc thái đối lập này đã khiến cuộc đối đầu diễn ra đầy gay cấn, hấp dẫn.

Và bất ngờ đã xảy ra. Dù Dương Nỗ được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Mỹ Thượng mới là đội có bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1. Sang hiệp hai, một lần nữa Mỹ Thượng cho thấy bản lĩnh của mình khi ghi thêm 2 bàn thắng để ấn định chiến thắng 3-0, qua đó đăng quang vô địch giải bóng đá Đại hội Thể dục thể thao (ĐH TDTT) thành phố Huế lần X-2026.

Trước đó, ở trận tranh hạng Ba, phường An Cựu đã vượt qua phường Phú Bài với bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 48.

Giải bóng đá Đại hội Thể dục thể thao (ĐH TDTT) thành phố Huế lần X - 2026 diễn ra từ 20/7 - 4/8 trên sân vận động Tự Do, quy tụ 15 đội bóng đến từ 15 xã, phường, gồm: Hương An, Mỹ Thượng, Lộc An, Kim Long, Thanh Thủy, Dương Nổ, Thuận An, Thủy Xuân, Phú Vinh, An Cựu, Hóa Châu, Phú Xuân, Vỹ Dạ, Phú Bài và Thuận Hóa.

HÀN ĐĂNG - THÀNH NHÂN
 Từ khóa: ĐH TDTT thành phố Huếgiải bóng đá ĐH TDTTcầu thủMỹ Thượng vô địch
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