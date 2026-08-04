Mời đón đọc Huế ngày nay, số 491 ra ngày 5/8/2026

Trang nhất Báo Huế ngày nay ra ngày 5/8



Trên trang nhất phản ánh hoạt động của Đoàn ĐBQH TP. Huế tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất của Quốc hội. Các đại biểu đã góp nhiều ý kiến vào các dự thảo luật về quốc phòng và phổ biến, giáo dục pháp luật, nổi bật là đề xuất xây dựng cơ chế "một cửa số" kiểm soát hàng hóa lưỡng dụng, làm rõ trách nhiệm của báo chí trong phổ biến pháp luật và đẩy mạnh ứng dụng AI gắn với cơ chế quản lý, kiểm soát rủi ro.

Ở lĩnh vực thời sự - chính trị, nổi bật là bài "Tăng tốc thực thi bằng cơ chế phối hợp", phân tích yêu cầu đổi mới phương thức phối hợp giữa các cấp, các ngành để nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Từ thực tiễn giải phóng mặt bằng tại Chân Mây - Lăng Cô đến những khó khăn trong quản lý ở cơ sở sau sáp nhập, bài viết cho thấy chỉ khi cơ chế phối hợp vận hành đồng bộ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm thì các chủ trương mới nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Ở lĩnh vực kinh tế, bài "Để chủ thể sản phẩm “mặn mà” với chứng nhận OCOP" đặt ra vấn đề nhiều sản phẩm OCOP đã hết thời hạn nhưng chủ thể chưa tích cực đăng ký đánh giá lại do vướng thủ tục, kinh phí và thiếu hỗ trợ chuyên môn. Bài viết không chỉ chỉ ra những rào cản hiện nay mà còn đề xuất các giải pháp nhằm duy trì, phát huy giá trị thương hiệu OCOP trong phát triển kinh tế nông thôn.

Trang Thời sự - Chính trị với nhiều thông tin nổi bật

Trang Giáo dục nổi bật với bài "Đối thoại để đồng hành phát triển giáo dục", ghi nhận cuộc đối thoại giữa lãnh đạo phường An Cựu với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trước năm học mới. Những kiến nghị về tinh gọn hồ sơ, chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn trường học và chăm lo đội ngũ được trao đổi thẳng thắn, thể hiện quyết tâm đặt giáo dục ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển địa phương.

Trang Đời sống - xã hội tiếp tục làm rõ vai trò của phong trào "Bình dân học vụ số" trong xây dựng xã hội số, nhấn mạnh sự tiên phong của tuổi trẻ Huế trong phổ cập kỹ năng số đến từng khu dân cư. Bài "Tìm việc thời 4.0" phản ánh xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường lao động lên môi trường số, đồng thời lưu ý cần hỗ trợ nhóm lao động lớn tuổi để không bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Ở chuyên mục Bạn đọc - Pháp luật, bài "Bất cập đường một chiều trước cổng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế" phản ánh những bất tiện đối với người dân khi đưa bệnh nhân cấp cứu, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông và tăng cường quản lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, góp phần bảo đảm an toàn và thuận lợi cho hoạt động khám, chữa bệnh.

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