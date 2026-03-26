Khai mạc Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng phường Thuận Hóa

Mô hình tiểu cảnh làm từ xốp của học sinh Trường Tiểu học Phường Đúc

Dù là lần đầu tiên được tổ chức ở cấp phường và thời gian triển khai không dài, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn, với 28 đề tài, sản phẩm tham gia. Các sản phẩm dự thi khá đa dạng, thể hiện sự sáng tạo, khả năng quan sát và ứng dụng kiến thức vào đời sống của học sinh.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi trí tuệ lành mạnh, bổ ích cho học sinh, giúp các em có cơ hội thể hiện ý tưởng sáng tạo, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, đồng thời rèn luyện kỹ năng tư duy độc lập và nghiên cứu khoa học. Đây cũng là dịp để các em nuôi dưỡng ước mơ trở thành những nhà khoa học, kỹ sư, nhà sáng chế trong tương lai.

Các học sinh tham gia cuộc thi trình bày đề tài của mình với Ban Giám khảo

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Nguyễn Hồng Hoa Tranh nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng đóng vai trò quan trọng, trở thành động lực thúc đẩy phát triển bền vững. Việc khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo cho thế hệ trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là nhiệm vụ thiết thực và lâu dài.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng phường Thuận Hóa lần thứ I không chỉ là hoạt động ý nghĩa, góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong học sinh mà còn đặt nền móng cho việc hình thành một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.