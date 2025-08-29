Cần đồng thuận khi mua sắm điều hòa ở trường học

Việc mua sắm điều hòa là nhu cầu tự nguyện của phụ huynh để con em mình có điều kiện học tập tốt hơn

Tại sao năm nào cũng mua điều hòa?

Đây là thắc mắc của một phụ huynh ở phường Thuận Hóa, có con năm nay vào lớp 1 Trường Tiểu học Vĩnh Ninh. Anh T. cho biết, trong các khoản thu đầu năm, anh phải đóng 597.000 đồng để mua sắm điều hòa. Điều khiến anh thắc mắc, những năm trước, các lớp đã được trang bị điều hòa nhưng năm nào phụ huynh lớp 1 cũng phải đóng tiền để mua mới. Anh T. bức xúc: “Khi họp phụ huynh lớp, tôi được thông báo đóng các khoản đầu năm, trong đó có khoản tiền mua điều hòa. Việc này tôi chỉ được thông báo, không nghe bàn bạc gì. Phòng học nào cũng đã có sẵn điều hòa, tại sao phải thu tiền mua điều hòa nữa? Tôi thấy khoản thu này không thật sự minh bạch”.

Giải đáp thắc mắc này, cô giáo Nguyễn Ngọc Minh Trang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Ninh cho hay, việc mua sắm điều hòa hoàn toàn do phụ huynh lớp thống nhất và tự nguyện đóng góp. Phụ huynh lớp 1 họp, bàn bạc và nếu đồng thuận sẽ đóng góp tiền để mua điều hòa, tự lắp đặt cho lớp. Lớp nào đồng thuận thì làm, lớp nào không đồng thuận thì thôi. Nhà trường không đứng ra thu tiền, cũng không can thiệp vào quyết định mua sắm của phụ huynh.

Cũng theo cô Trang, điều hòa của lớp nào sẽ phục vụ cho lớp đó trong suốt 5 năm học. Trong quá trình sử dụng, phụ huynh lớp có trách nhiệm bảo trì, sửa chữa. Nhà trường chỉ quản lý tài sản giúp phụ huynh chứ không sở hữu. Sau khi học sinh tốt nghiệp, phụ huynh sẽ thanh lý, gỡ điều hòa. Vì vậy, khi lớp 1 vào trường, phụ huynh khóa mới lại phải tự bàn bạc, quyết định việc lắp đặt điều hòa mới cho con em mình.

Thực tế cho thấy, ở một số trường học khác, việc thanh lý điều hòa là câu chuyện không hiếm. Chị N., phụ huynh vừa có con tốt nghiệp Trường THCS Nguyễn Tri Phương cho hay: “Sau khi lớp con tôi ra trường, phụ huynh lớp cũng thanh lý lại cho khóa sau. Khi mua mới, giá 2 chiếc điều hòa khoảng 17 triệu đồng, thanh lý lại được khoảng 6 triệu đồng để tổ chức liên hoan cho các cháu”.

Cần sự đồng thuận của phụ huynh

Chị B., phụ huynh có hai con đang theo học tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hóa) chia sẻ rằng, gia đình chị không phải đóng thêm khoản tiền mua sắm điều hòa cho lớp học. “Khi con trai lớn vào lớp 1, rồi sau đó con gái tôi nhập học, điều hòa đã được trang bị sẵn trong phòng học. Đầu năm học, nhiều khoản thu cần đóng, việc không phải góp tiền mua điều hòa giúp gia đình giảm bớt gánh nặng đáng kể”, chị B. nói.

Theo cô giáo Lê Na, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, các khóa trước, phụ huynh các lớp thống nhất lắp điều hòa cho con em. Khi học sinh ra trường, nhà trường đã vận động phụ huynh các khóa trước tặng lại cho khóa sau tiếp tục sử dụng. Đa phần phụ huynh các lớp đều tặng lại, tuy nhiên, vẫn có một số ít lớp chọn cách thanh lý. Nhờ vậy, đến nay, trường có đầy đủ điều hòa ở các lớp học, phụ huynh các khóa sau này không phải đóng góp mua sắm điều hòa.

Cô Lê Na cho biết thêm, việc lắp đặt điều hòa hoàn toàn do phụ huynh tự nguyện, còn nhà trường chỉ đảm bảo những điều kiện thiết yếu như phòng học, bàn ghế, thiết bị dạy học, quạt, ánh sáng… Ngân sách được cấp của trường không đủ để mua sắm điều hòa. Nếu điều hòa hư hỏng, nhà trường tiết kiệm trong chi thường xuyên, trích kinh phí để mua bổ sung, thay mới. Nhưng, trong trường hợp hư đồng loạt, ngân sách nhà trường không thể đáp ứng. Vì vậy, xã hội hóa vẫn là giải pháp chính.

Tại các trường học ở trung tâm thành phố, nhất là các trường tiểu học, việc trang bị điều hòa ở các lớp học trở thành nhu cầu phổ biến. Vì vậy, không ít phụ huynh các lớp đều đóng góp mua sắm điều hòa để tạo môi trường học tập thoải mái hơn cho con em mình. Tuy nhiên, đây là khoản thu tự nguyện nên quan trọng phải có sự đồng thuận của tất cả các phụ huynh. Nếu có sự giải thích rõ ràng của ban đại diện hội phụ huynh, có sự thống nhất và đồng thuận của tất cả phụ huynh trong lớp, việc này sẽ không tạo ra những bức xúc không đáng có, làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường.