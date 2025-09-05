Nhẹ gánh lo toan

Miễn học phí sẽ giảm nỗi lo cho phụ huynh trong năm học mới

Học phí là khoản tiền của gia đình người học hoặc người học phải nộp để góp phần bảo đảm chi phí cho các hoạt động giáo dục. Luật Giáo dục quy định Nhà nước có chính sách trợ cấp và miễn, giảm học phí cho người học là đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế, người có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn vượt khó học tập.

Trong phiên họp Bộ Chính trị ngày 28/2/2025, sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về khả năng cân đối tài chính trong và sau quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện từ đầu năm học mới 2025 - 2026 (tháng 9/2025 trở đi).

Chiều 26/6/2025, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Cả nước ta hiện có 23,2 triệu học sinh. Tại Tờ trình số 283/TTr- CP, Chính phủ đã báo cáo chi tiết về tác động ngân sách với tổng kinh phí thực hiện chính sách chính xác là khoảng 30,6 nghìn tỷ đồng; trong đó số kinh phí phải chi trả theo các quy định đã được ban hành về miễn, không thu, hỗ trợ học phí kể từ ngày 1/9/2025 là 22,4 nghìn tỷ đồng.

Chủ trương miễn học phí được các cơ sở giáo dục và người dân thành phố Huế vui mừng đón nhận. Nhiều phụ huynh cho rằng, với mức thu nhập của người dân, nhất là các địa phương vùng nông thôn, thấp trũng thì quyết định của Bộ Chính trị về việc miễn học phí cho học sinh thực sự rất có ý nghĩa. Sẽ vơi bớt gánh nặng khi không ít phụ huynh đã từng phải xoay xở, chạy đôn, chạy đáo để có tiền đóng học phí đầu năm cho con.

Tại phường Kim Trà, chị Nguyễn Thị Hoa có 3 con đang học ở bậc phổ thông. Nghe thông tin năm học này được miễn học phí, vợ chồng chị mừng lắm. Chị bảo, vợ chồng tôi cùng làm nông nên thu nhập rất thấp và bấp bênh. Chúng tôi đang lo lắng để xoay đủ tiền nộp các khoản cho các con, ít nhất lên đến vài triệu đồng. Thế nên, cũng nhẹ gánh lo toan khi các con được miễn học phí, giúp các em có cơ hội tiếp cận với giáo dục chất lượng hơn.

Thêm tin vui trong những ngày đầu năm học khi Bộ Chính trị yêu cầu đến năm 2030, phấn đấu cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, ngay từ năm học này, phải hướng dẫn cho học sinh biết giữ gìn, bảo quản sách không bị hư hỏng để sách được sử dụng nhiều lần, tránh lãng phí và mang lại lợi ích lâu dài.

Miễn học phí cho học sinh sẽ tạo cơ hội cho tất cả trẻ em đến trường. Những quyết định này mang ý nghĩa nhân văn, động viên tinh thần Nhân dân cả nước và quan trọng nhất là thay đổi nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục, đầu tư cho giáo dục là kế sách "sâu rễ bền gốc" nhất. Đặc biệt, các chính sách này thật sự có ý nghĩa với các gia đình nghèo, vùng sâu, vùng xa. Việc miễn học phí có một ý nghĩa lớn nhằm hiện thực hóa một tiến trình lâu dài cho đất nước là "Học tập suốt đời - chìa khóa để Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới" như Tổng Bí thư Tô Lâm nhắn nhủ.