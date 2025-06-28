Nguyễn Hoàng Phúc Ân đại diện Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế tham dự “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 26

Trận chung kết đầy kịch tính

Cuộc thi năm nay quy tụ 4 gương mặt xuất sắc nhất sau nhiều vòng tuyển chọn: Nguyễn Hoàng Phúc Ân (lớp 11 chuyên Hóa 1), Lê Quốc Hưng (lớp 11 chuyên Lý 1), Trương Phước Minh (lớp 11 chuyên Tin 1) và Nguyễn Phước Bảo Anh Huy (lớp 11 chuyên Toán 2).

Ngay ở phần khởi động, các “nhà leo núi” hoàn thành tốt các câu hỏi, tạo không khí mở màn đầy hứng khởi. Phước Minh khởi đầu ấn tượng, tạm dẫn đầu với 75 điểm; Phúc Ân theo sát với 65 điểm; Quốc Hưng có 55 điểm và Anh Huy 15 điểm.

Bước sang phần vượt chướng ngại vật, sau khi 4 hàng ngang được mở ra, Phúc Ân nhấn chuông ở ô trung tâm. Câu trả lời chính xác “khí thiên nhiên” giúp em vượt chướng ngại vật thành công, vươn lên dẫn đầu với 105 điểm. Phước Minh và Quốc Hưng cùng giữ vị trí thứ 2 với 85 điểm, còn Anh Huy 15 điểm.

Phần tăng tốc chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của Phúc Ân. Với khả năng phản xạ nhanh và trả lời chính xác, em nâng điểm số lên 205 điểm. Theo sau là Quốc Hưng (175 điểm), Phước Minh (145 điểm) và Anh Huy (45 điểm).

Nguyễn Hoàng Phúc Ân giành quán quân cuộc thi năm nay

Ở chặng về đích, bản lĩnh và chiến thuật thi đấu của Phúc Ân tiếp tục tỏa sáng. Em trả lời đúng cả 3 câu hỏi trong gói câu hỏi của mình và ghi thêm điểm khi nhấn chuông giành quyền trả lời của các thí sinh khác. Kết thúc trận chung kết, Phúc Ân giành chiến thắng thuyết phục với 255 điểm. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Quốc Hưng (180 điểm), Phước Minh (75 điểm) và Anh Huy (45 điểm).

Với thành tích này, Nguyễn Hoàng Phúc Ân chính thức trở thành quán quân, là đại diện của Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế tham dự “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 26. Đây là cơ hội để em tiếp tục thử sức ở sân chơi trí tuệ, mang hình ảnh và niềm tự hào của Quốc Học - Huế đến với bạn bè cả nước.

“Nguyệt Quế Đỏ” là hoạt động thường niên của Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng học sinh tài năng, giàu kiến thức và kỹ năng để tham gia “Đường lên đỉnh Olympia” - chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, được đông đảo học sinh, phụ huynh và công chúng yêu mến.