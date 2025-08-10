Cầu truyền hình chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” diễn ra tại Phu Văn Lâu – Nghinh Lương Đình

Chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” tại điểm cầu Ngọ Môn - Huế năm 2024

Trong trận thi Quý 1 năm 2025 của chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”, Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế, vào chung kết năm thứ 25, đồng thời mang cầu truyền hình một lần nữa trở lại với Huế. Đây là lần thứ 3 liên tiếp và lần thứ 8 cầu truyền hình trực tiếp của chương trình về với Huế.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra từ 6h đến 11h30 ngày 26/10 tại khu vực Phu Văn Lâu – Nghinh Lương Đình, địa điểm gắn liền với truyền thống khoa bảng và những sự kiện trọng đại của đất nước.

Để chuẩn bị cho cầu truyền hình trực tiếp, UBND thành phố đã làm việc với đoàn công tác Ban Sản xuất các chương trình giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam về việc phối hợp sản xuất truyền hình trực tiếp chương trình chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 25.

Chương trình là dịp để tiếp tục vinh danh học sinh Huế, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, đồng thời cũng là cơ hội giới thiệu hình ảnh, con người, truyền thống hiếu học, văn hóa, lịch sử của TP. Huế đến với bạn bè trong và ngoài nước.